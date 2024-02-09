18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На Кантемировской улице снесли два советских корпуса завода «Климов»

Вместо них там появится жилой комплекс от группы «Пик». На участке по Кантемировской улице, 11Х проводили финальный этап расчистки местности. Там демонтировали несколько зданий, в том числе того, что выходило на Кантемировскую улицу.

Shutterstock.com (DedMityay)

Этот последний корпус находился ближе всего к проезжей части и остановке общественного транспорта и состоял из кирпичной и железобетонной секций. Также его было проблематично сносить из-за того, что оно примыкало к зданию, которое не предназначалось для демонтажа.

В 2019 году группа компании «Пик» выкупила за 1,3 млрд рублей часть бывшей площадки завода «Климов» между Большим Сампсониевским проспектом, Кантемировской улицей, Выборгской железнодорожной линией и улицей Александра Матросова. Вскоре ООО «Специализированный застройщик "Кантемировская"» (входит в «Пик») получило разрешение на строительство жилья, пишет «Канонер».

Там планировали возвести около 130 тысяч квадратных метров недвижимости. На участке уже построили шесть жилых коробок. А памятник архитектуры — сборочную мастерскую автомобильной фабрики «Русский Рено» — реконструировали и переделали под школу и детский сад.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: