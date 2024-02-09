На Кантемировской улице снесли два советских корпуса завода «Климов»

Этот последний корпус находился ближе всего к проезжей части и остановке общественного транспорта и состоял из кирпичной и железобетонной секций. Также его было проблематично сносить из-за того, что оно примыкало к зданию, которое не предназначалось для демонтажа.

В 2019 году группа компании «Пик» выкупила за 1,3 млрд рублей часть бывшей площадки завода «Климов» между Большим Сампсониевским проспектом, Кантемировской улицей, Выборгской железнодорожной линией и улицей Александра Матросова. Вскоре ООО «Специализированный застройщик "Кантемировская"» (входит в «Пик») получило разрешение на строительство жилья, пишет «Канонер».

Там планировали возвести около 130 тысяч квадратных метров недвижимости. На участке уже построили шесть жилых коробок. А памятник архитектуры — сборочную мастерскую автомобильной фабрики «Русский Рено» — реконструировали и переделали под школу и детский сад.