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Теплая погода без осадков: вот прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 января, за метеорологические условия в городе будет отвечать полоса повышенного атмосферного давления, вытянувшаяся в широтном направлении. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, обойдется без существенных осадков.

Yulia_B / Shutterstock.com

«Температура воздуха -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье небольшие осадки и около 0» — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 января, преимущественно облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

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