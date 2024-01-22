«Мертвый город»: ранее не публиковавшееся сочинение ленинградской школьницы о том, что она видела из окна зимой 1941-го года

Домашнее сочинение

«Мертвый город»

Пустынные широкие улицы большого города кажутся тесными от покрывающего их снега, который лежит большими, отливающими синевой, сугробами. Тихо, пустынно. Не слышно звона трамваев, гудков автомобилей, даже чириканья воробьев. Когда-то шумный и веселый город превратился в ледяную пустыню, где одно только солнце, равнодушное ко всему, совершает свой неизменный путь по небосклону.

На всем лежит печать зверского, бессмысленного разрушения: трамвай лежит на боку, уставившись пустыми глазницами выбитых окон в голубое, безоблачное небо, дома насквозь пробитые бомбами, стены которых грозят каждую минуту обрушиться, оборванные провода, мертвые деревья. Все безжизненно, пусто и холодно.

Но вот, эта картина разрухи и запустения немного оживляется: из-за поворота показываются сани, в которые запряглись два человека, закутанные так, что похожи на больших, неуклюжих кукол. Они бредут молча, машинально переставляя ноги, тупо глядя перед собой и тяжело таща сани. Громкий хрип саней нарушает тишину, да легкие облачка пара тают в воздухе.

На санях лежит человек, как две капли воды похожий на идущих и отличающийся от них только тем, что совершенно неподвижен, да тем, что изо рта у него не вьется тонкая струйка пара и не белеет в воздухе.