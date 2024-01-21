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Тепло уже близко: какая погода ждет Петербург в ближайшие дни

Теплый атмосферный фронт, который приближается к городу, сильно изменит погоду. Вечером местами ожидается небольшой снег, а термометры будут показывать на 10 градусов, чем было ранее.

Shutterstock.com (just-hope)

«В 8 утра термометры на городской метеостанции показывали почти -19 градусов, к вечеру же ожидается -7…-9 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, атмосферное давление будет падать, но пока останется выше нормы — 766 миллиметров ртутного столба», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сделали прогноз на 22 и 23 января. В понедельник ожидается небольшой снег, а местами порывы до сильного мокрого снега. Ночью температура ожидается в районе -6…-8 градусов, а уже днем разогреет и до + 1 градуса. На дорогах возможна гололедица.

Снег сохранится и 23 января, но к нему прибавится дождь. Температура воздуха может повыситься до +3 градусов днем. Ситуация с гололедицей сохранится.

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