Здание школы Ольги Берггольц вновь пытаются спасти от сноса. Дом предложили передвинуть

В качестве примера депутат приводит пример передвижения здания на набережной Черной речки. «Считаю, что решение о сохранении здания школы, где училась Ольга Берггольц, стало бы замечательной символичной новостью в год 80-летия полного снятия блокады Ленинграда», — отметил петербургский депутат.

При этом политик отметил, что перенос исторических зданий должен осуществляться лишь в исключительных случаях.

Напомним, что в прошлом году ЗакС Петербурга в третьем окончательном чтении утвердил законопроект, по которому разрешается снос исторических зданий ради строительства Большого Смоленского моста. Восемь построек демонтируют на проспекте Обуховской Обороны. Среди них школа, где училась Ольга Берггольц. Также будут снесены 20 зданий рядом с Лиговским проспектом, в том числе склады Кокоревых.

В нашем тексте подробно разобрали феномен передвижения целых домов. Можно ли с помощью такой технологии спасти и другие объекты города, находящиеся под угрозой сноса? «Собака.ru» разбиралась вместе с экспертами.