Где взять декабрьский номер журнала «Собака.ru»

Настя Ивлеева на полную ворвалась в кинобизнес, в следующем году у нее выходят сразу четыре премьеры. Нам она показала свою внушительную личную коллекцию винтажа (готические парасольки и шляпы-пушинки!)

Также в номере — харизматичный фрешмен Александр Мизёв, который может сыграть примерно все (от богемных антагонистов до революционеров) и намерен серьезно удивить ролью в новом ромкоме Марии Агранович «Блеск».

Александра Ребенок (мы знаем ее еще со «Школы»!) берется за очень странные дела в сериале «Сны Алисы» (мистика и сверхъестественное!): затерянный северный городок, из которого никто никогда не мог выбраться, рядом — секретный объект, и школьница, которая расследует убийство с помощью сверхъестественного дара.

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