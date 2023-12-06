Пожар в Петербургской консерватории: что известно к этому часу?

Одной из главных новостей среды стал пожар в Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова. Здание уже около 10 лет находится на реставрации и в следующем году должно было открыть свои двери для студентов и зрителей. Как на эти планы повлияет ЧП? Каков объем разрушений? И как пожарные боролись с огнем. «Собака.ru» собрала все, что известно к этому часу.
Первые сообщения о том, что из окон здания консерватории виден огонь, появились в среду, 6 декабря, около 13 часов дня. По сети стали распространяться видео, где видно, как из окон на первом этаже валят густые клубы черного дыма.
На более поздних кадрах видно, что огонь охватил угловые помещения как минимум на трех этажах — окна в них отсутствовали. Как позднее сообщили в компании АО «Политехстрой», которая занимается реконструкцией здания, возгорание произошло «на складе внутри помещений консерватории».
«Я был на этом складе, — приводит издание “Фонтанка” слова своего собеседника, знакомого с ситуацией. — Он полный краски, инструмента, там удлинители, кабели».
Как боролись с пожаром
Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурной службы в 12.46, а в 13.17 возгоранию был присвоен повышенный номер 1-БИС. Рабочих, которых случившееся застало внутри здания, пришлось эвакуировать с крыши консерватории на строительном кране — эти кадры также облетели СМИ и социальные сети. Предположительно из здания эвакуировали семь человек.
Уже к двум часам здание консерватории было окружено примерно десятком пожарных машин. Вокруг, помимо пожарных, находились рабочие. Некоторые из них жаловались на то, что у них в огне пропали личные вещи. Другие говорили об ожогах, однако общаться с прессой все они категорически отказывались. Так же, как и представители компании, находящиеся на месте происшествия.
Также на горящее здание приходили посмотреть студенты консерватории — на время реконструкции, которая затянулась примерно на 10 лет, учебное заведение переехало в здание неподалеку. «Был перерыв обеденный, вышел, увидел сообщения в Telegram-каналах о том, что горит консерватория, естественно, сразу пошел смотреть», — рассказал корреспонденту «Собака.ru» студент Александр Петров.
Александр Петров
Студент Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова:
«Обидно за несправедливость такую. У нас появилась надежда, что вот-вот мы все-таки переедем в историческое здание и сможем наконец-то полноценно получать образование, которое должно быть у нас… Потому что стены и возможности, которые дает историческое здание, они несравнимы с тем, что у нас есть сейчас…»
В 14.26 экстренные службы сообщили о локализации пожара, а в 14.50 о полной ликвидации открытого горения. Сведений о пострадавших в ходе происшествия нет.
Каковы последствия
Еще до локализации пожара в пресс-службе подрядчика реставрационных работ, компании АО «Политехстрой» редакции сообщали о том, что случившееся «не повлияет на сроки сдачи объекта». Эту же позицию подтвердили в пресс-службе Единого заказчика. «Последствия возгорания будут устранены силами подрядной организации АО “Политехстрой”. Проведение первого концерта в историческом здании планируется в 2024 году», — цитирует сообщение Единого заказчика издание «Фонтанка.ru».
При этом «Фонтанка.ru» со ссылкой на очевидцев сообщала, что возгорание могло произойти на лестнице, на которой уже была закончена отделка. В свою очередь «Комсомольская правда», со ссылкой на все того же Единого заказчика в сфере строительства, написала, что «исторические залы и старинные интерьеры в консерватории» не пострадали.
Эту же информацию редакции «Собака.ru» сообщили в пресс-службе «Политехстроя». «Возгорание произошло в складских помещениях и не затронуло уже отреставрированные помещения, такие как Малый зал имени Глазунова, Домовую Церковь и другие», — говорится в сообщении. На вопросы о возможных причинах произошедшего, площади пострадавших помещений, риске повреждения конструкций и о возможных сроках возобновления реставрационных работ в пресс-службе к моменту выхода материала пока не ответили.
Реконструкция консерватории
Напомним, реставрация консерватории им. Римского-Корсакова — один из самых скандальных долгостроев в современной истории Петербурга. О реставрации здания конца XIX века постройки, которое, по словам тогдашнего руководства консерватории, «ни разу толком не ремонтировалось», заговорили еще в начале 2010-х годов. При этом в 2012 году сообщалось, что музыкальное учебное заведение продолжит свою работу в здании во время работ. Тогда же анонсировалось, что реставрация займет «около двух лет».
Однако уже в 2014 году стало известно о том, что преподавателям и студентам все же придется покинуть здание на время ремонта. Уже тогда профессора консерватории высказывали опасения из-за переезда. В то время предполагалось, что здание вновь откроет свои двери в 2017 году, но этого так и не случилось. А в 2020 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с хищениями при реставрации консерватории.
На то, что реконструкция сильно затянулась, не раз обращали внимание на самом высшем уровне. В частности, в 2020 году зампред правительства Дмитрий Чернышенко сравнил затянувшиеся работы с вандализмом, а в сентябре того же года уже президент России Владимир Путин потребовал как можно скорее закончить реставрацию.
В начале октября 2020 года Министерство культуры планировало выделить 1 миллиард рублей на первоочередные работы по реконструкции консерватории, однако к концу месяца отменил конкурс. В декабре госконтракт на завершение реконструкции был подписан с генеральным подрядчиком проекта компаний АО «Политехстрой». Минстрой тогда анонсировал завершение реконструкции в 2023 году. Однако позднее срок вновь сдвинули, пообещав окончить работы в 2024 году.
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