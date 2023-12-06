Пожар в Петербургской консерватории: что известно к этому часу?

Первые сообщения о том, что из окон здания консерватории виден огонь, появились в среду, 6 декабря, около 13 часов дня. По сети стали распространяться видео, где видно, как из окон на первом этаже валят густые клубы черного дыма.

На более поздних кадрах видно, что огонь охватил угловые помещения как минимум на трех этажах — окна в них отсутствовали. Как позднее сообщили в компании АО «Политехстрой», которая занимается реконструкцией здания, возгорание произошло «на складе внутри помещений консерватории».

«Я был на этом складе, — приводит издание “Фонтанка” слова своего собеседника, знакомого с ситуацией. — Он полный краски, инструмента, там удлинители, кабели».