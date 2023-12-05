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Что подарить на Новый год любителям архитектуры и урбанистики: билет на автобус, мухобойка «Садовое кольцо» и форма для печенья в виде метлахской плитки

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Светильник из стеклоблока, панно-оммаж архитектуре Суздали в технике макраме, кольцо в виде панельки от Кати Снэп: «Собака.ru» собрала 17 идей новогодних подарков, вдохновленных городами и зодчими, на любой вкус и кошелек.

От 350 до 2000 рублей

Подписные издания

Книга Марии Ивашкиной «Петербург. Тихий ход»

Это издание — о проживании разных состояний в городе: от абсолютной свободы и счастья до легкой грусти. Размышлениями о любимых местах делятся с читателем команда книжного магазина «Подписных изданий», а рисунки художницы и дизайнера Мария Ивашкиной переносят в эти локации, позволяя раствориться в них, пройдя «тихим ходом» по Петербургу.

Стоимость: 900 рублей.

Архивы Tatlin

Мухобойка «Садовое кольцо»

Глубококонтекстная вещь! Мухобойка схематично воспроизводит планировку Москвы внутри Садового кольца и станет не только идеальным (и дико смешным!) новогодним подарком для друга или коллеги из столицы, но и полезным инструментом для уничтожения досаждающих насекомых летом. 

Цена: 1480 рублей.

ABC design

Арт-мемо «Модернизм Петербурга»

Знаменитая игра для тренировки памяти, созданная дизайнерами ABC design совместно с фотопроектом архитектуры советского модернизма beton_navsegda. Цель — найти и собрать как можно больше парных карточек. Кстати, такая же есть с доходными домами Петербурга

Цена: 1190 рублей. 

Дмитрий Савин / проект «Тень архитектора»

Значок-маскарон дома Алюшинского

Проекта «Тень архитектора» придумал, как легально забрать на память трагичные маски доходного дома Алюшинского на Петроградской — в виде значка. Маскарон с дома по проекту звезды модерна Александра Лишневского можно прицепить на одежду, сумку и вообще куда душе угодно.

Цена: 350 рублей.

Эля Алеева

Форма для выпекания плитченек 

Кондитер и краевед Эля Алеева выпускает формы для выпечки печенья в виде метлахской плитки. В набор входят сама форма и щетка для ее очистки, авторский рецепт, открытка по мотивам дореволюционного рекламного листа с метлахским паттерном из плотной дизайнерской бумаги, которую можно подписать и вручить с подарком или оставить на память. 

Цена: 1500 рублей

Tatlin

Плакат «Башня Татлина»

Это модель-реконстуркция самой большой конструктивистской башни, придуманной художником-визионером Владимиром Татлиным в 1919 году. Объект высотой 400 метров он предлагал установить рядом с Петропавловской площадью, что навсегда бы и изменило силуэт Петербурга. Несмотря на то, что башню так и не построили, она стала памятником архитектуры международного масштаба.

Цена: 600 рублей. 

Бомбора

Книга «Двухэтажный Ленинград. Жилая застройка 1945-1950 годов»

Авторы Юлия Галкина и Максим Шер в новом издании рассказывают о послевоенной застройки Ленинграда. Эти малоэтажные дома в районе метро «Черная речка», «Академическая», «Нарвская» редко привлекают туристов, но мы эти уютные кварталы бережно храним в сердцах всегда. Первая часть книги — история, вторая — большой фотопроект-путешествие во времени и пространстве города. 

Цена: 1990 рублей. 

От 3000 до 8000 рублей

Архивы пресс-службы Новой Голландии

Толстовка с капюшоном из Новой Голландии

Лимитированная кофта с фотографией Петра Тимофеева, сделанная в Новой Голландии в 2011 году, еще до того, как началась реставрация. Остров преобразился, но чайки на заборе — неизменны.

Стоимость: 3500 рублей

Наталья Наниева

Ключница «Коммунальная кухня»

Художница Наталья Наниева создает сувенирные наборы-конструкторы в виде непарадных дворов Петербурга и обычной городской жизнью: домами, деревьями, машинами, гаражами, людьми. Недавно она сделала ключницу с антуражем коммунальной кухни (да, сердитая бабушка-соседка прилагается!). Продается набор уже в собранном виде и не нуждается в переупаковке. 

Стоимость: 3500 рублей

Гогольшоп

Модель «Маяк Нижний Николаевский»

Деревянный конструктор в виде уменьшенной копии маяка рядом с фортом Кроншлот в Ленобласти. Все детали уже прорезаны, даже клей для сборки не понадобится. В комплекте есть две электро-свечи на батарейках, стеклышки для верхушки, акриловая краска, а также информационная справка. 

Цена: 2990 рублей

zupagrafika

Soviet Playgrounds

Основатели издательства Zupagrafika Давид Наварро и Мартыня Собецка в 2022 году выпустили (дико крутую!) книгу-фотообзор детских площадок эпохи холодной войны. Пять глав и более 150 снимков — итог путешествия авторов по всему постсоветскому пространству. 

Цена: 3500 рублей.

Катя Снэп

Кольцо «Панелька»

В коллекции ювелира Кати Снэп есть все основные атрибуты русской тоски, начиная от кольца в форме поезда метро и заканчивая серьгами-гвоздиками в виде хрущевок. Наш фаворит — кольцо «Панелька». 

Цена: 4500 рублей. 

Ламповый блок / Friend function

Светильник-стеклоблок

«Модернизм в лучшем свете» — именно такой фразой ребята из Самары обыграли свой проект «Ламповый блок». В коллекции подсвечники и лампы по мотивам модернистских зданий. Светильник из стеклоблока является частью апсайкл-проекта, цель которого — дать вторую жизнь материалу. 

Цена: 7500 рублей. 

От 10 000 рублей и выше

Masters / Prestel

Le Corbusier The Complete Buildings

Книга — визуальная экскурсия-фотоархив по всем работам Ле Корбюзье в мире. Фотограф Джемаль Эмден задокументировал все 52 сохранившихся здания, путешествуя по трем континентам: от ранней виллы Валле в Швейцарии до новаторского жилого комплекса в Марселе. Хороший подарок для поклонников пионера модернизма или для тех, кто начинает интересоваться архитектурой. 

Цена: 10 700 рублей. 

Ночник «Brezhnevka»

Бесконечные ряды балконов и бурлящая жизнь в окнах — петербургская мастерская Anokhinnikita store уже несколько лет оживляет советское архитектурное наследие. Наш фаворит — ночник по мотивам панельного дома II-18/9, одного из самых распространенных блочных зданий в России. По желанию можно добавить граффити или другое изображение на фасад брежневки-ночника и даже фотографию в окна. 

Цена: 12 300 рублей.

Space Four

Ковер «Билет на автобус»

Помните, было поверье (и очень распространенное развлечение) — вычисление счастливых билетов на автобус? Он считался таковым, если сумма первых трех цифр его номера равнялась сумме последних трех. Сегодня эпоха билетов в трамваях и автобусах Петербурга почти канула в лету. Но мы нашли классный стилизованный ковер как дань городской забаве!

Цена: 33 300 рублей. 

Галерея локального дизайна и функционального искусства «Палаты»

Панно «Суздаль»

Самый ценный вклад в локальный дизайн и определение русской идентичности сегодня делает концепт-стор «Палаты». Панно в технике макраме из хлопкового шнура белого цвета, вдохновленное архитектурой Суздали, — результат экспедиции креативной команды галереи, воплощенный в жизнь Ингой Брегман. В этой серии также есть оммаж Кафедральному Благовещенскому собору Казанского кремля. Зимний маст-хэв!

Цена: 92 000 рублей.

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