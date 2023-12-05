Что подарить на Новый год любителям архитектуры и урбанистики: билет на автобус, мухобойка «Садовое кольцо» и форма для печенья в виде метлахской плитки

Светильник из стеклоблока, панно-оммаж архитектуре Суздали в технике макраме, кольцо в виде панельки от Кати Снэп: «Собака.ru» собрала 17 идей новогодних подарков, вдохновленных городами и зодчими, на любой вкус и кошелек.
От 350 до 2000 рублей
Книга Марии Ивашкиной «Петербург. Тихий ход»
Это издание — о проживании разных состояний в городе: от абсолютной свободы и счастья до легкой грусти. Размышлениями о любимых местах делятся с читателем команда книжного магазина «Подписных изданий», а рисунки художницы и дизайнера Мария Ивашкиной переносят в эти локации, позволяя раствориться в них, пройдя «тихим ходом» по Петербургу.
Стоимость: 900 рублей.
Мухобойка «Садовое кольцо»
Глубококонтекстная вещь! Мухобойка схематично воспроизводит планировку Москвы внутри Садового кольца и станет не только идеальным (и дико смешным!) новогодним подарком для друга или коллеги из столицы, но и полезным инструментом для уничтожения досаждающих насекомых летом.
Цена: 1480 рублей.
Арт-мемо «Модернизм Петербурга»
Знаменитая игра для тренировки памяти, созданная дизайнерами ABC design совместно с фотопроектом архитектуры советского модернизма beton_navsegda. Цель — найти и собрать как можно больше парных карточек. Кстати, такая же есть с доходными домами Петербурга.
Цена: 1190 рублей.
Значок-маскарон дома Алюшинского
Проекта «Тень архитектора» придумал, как легально забрать на память трагичные маски доходного дома Алюшинского на Петроградской — в виде значка. Маскарон с дома по проекту звезды модерна Александра Лишневского можно прицепить на одежду, сумку и вообще куда душе угодно.
Цена: 350 рублей.
Форма для выпекания плитченек
Кондитер и краевед Эля Алеева выпускает формы для выпечки печенья в виде метлахской плитки. В набор входят сама форма и щетка для ее очистки, авторский рецепт, открытка по мотивам дореволюционного рекламного листа с метлахским паттерном из плотной дизайнерской бумаги, которую можно подписать и вручить с подарком или оставить на память.
Цена: 1500 рублей
Плакат «Башня Татлина»
Это модель-реконстуркция самой большой конструктивистской башни, придуманной художником-визионером Владимиром Татлиным в 1919 году. Объект высотой 400 метров он предлагал установить рядом с Петропавловской площадью, что навсегда бы и изменило силуэт Петербурга. Несмотря на то, что башню так и не построили, она стала памятником архитектуры международного масштаба.
Цена: 600 рублей.
Книга «Двухэтажный Ленинград. Жилая застройка 1945-1950 годов»
Авторы Юлия Галкина и Максим Шер в новом издании рассказывают о послевоенной застройки Ленинграда. Эти малоэтажные дома в районе метро «Черная речка», «Академическая», «Нарвская» редко привлекают туристов, но мы эти уютные кварталы бережно храним в сердцах всегда. Первая часть книги — история, вторая — большой фотопроект-путешествие во времени и пространстве города.
Цена: 1990 рублей.
От 3000 до 8000 рублей
Толстовка с капюшоном из Новой Голландии
Лимитированная кофта с фотографией Петра Тимофеева, сделанная в Новой Голландии в 2011 году, еще до того, как началась реставрация. Остров преобразился, но чайки на заборе — неизменны.
Стоимость: 3500 рублей
Ключница «Коммунальная кухня»
Художница Наталья Наниева создает сувенирные наборы-конструкторы в виде непарадных дворов Петербурга и обычной городской жизнью: домами, деревьями, машинами, гаражами, людьми. Недавно она сделала ключницу с антуражем коммунальной кухни (да, сердитая бабушка-соседка прилагается!). Продается набор уже в собранном виде и не нуждается в переупаковке.
Стоимость: 3500 рублей
Модель «Маяк Нижний Николаевский»
Деревянный конструктор в виде уменьшенной копии маяка рядом с фортом Кроншлот в Ленобласти. Все детали уже прорезаны, даже клей для сборки не понадобится. В комплекте есть две электро-свечи на батарейках, стеклышки для верхушки, акриловая краска, а также информационная справка.
Цена: 2990 рублей.
Soviet Playgrounds
Основатели издательства Zupagrafika Давид Наварро и Мартыня Собецка в 2022 году выпустили (дико крутую!) книгу-фотообзор детских площадок эпохи холодной войны. Пять глав и более 150 снимков — итог путешествия авторов по всему постсоветскому пространству.
Цена: 3500 рублей.
Кольцо «Панелька»
В коллекции ювелира Кати Снэп есть все основные атрибуты русской тоски, начиная от кольца в форме поезда метро и заканчивая серьгами-гвоздиками в виде хрущевок. Наш фаворит — кольцо «Панелька».
Цена: 4500 рублей.
Светильник-стеклоблок
«Модернизм в лучшем свете» — именно такой фразой ребята из Самары обыграли свой проект «Ламповый блок». В коллекции подсвечники и лампы по мотивам модернистских зданий. Светильник из стеклоблока является частью апсайкл-проекта, цель которого — дать вторую жизнь материалу.
Цена: 7500 рублей.
От 10 000 рублей и выше
Le Corbusier The Complete Buildings
Книга — визуальная экскурсия-фотоархив по всем работам Ле Корбюзье в мире. Фотограф Джемаль Эмден задокументировал все 52 сохранившихся здания, путешествуя по трем континентам: от ранней виллы Валле в Швейцарии до новаторского жилого комплекса в Марселе. Хороший подарок для поклонников пионера модернизма или для тех, кто начинает интересоваться архитектурой.
Цена: 10 700 рублей.
Ночник «Brezhnevka»
Бесконечные ряды балконов и бурлящая жизнь в окнах — петербургская мастерская Anokhinnikita store уже несколько лет оживляет советское архитектурное наследие. Наш фаворит — ночник по мотивам панельного дома II-18/9, одного из самых распространенных блочных зданий в России. По желанию можно добавить граффити или другое изображение на фасад брежневки-ночника и даже фотографию в окна.
Цена: 12 300 рублей.
Ковер «Билет на автобус»
Помните, было поверье (и очень распространенное развлечение) — вычисление счастливых билетов на автобус? Он считался таковым, если сумма первых трех цифр его номера равнялась сумме последних трех. Сегодня эпоха билетов в трамваях и автобусах Петербурга почти канула в лету. Но мы нашли классный стилизованный ковер как дань городской забаве!
Цена: 33 300 рублей.
Панно «Суздаль»
Самый ценный вклад в локальный дизайн и определение русской идентичности сегодня делает концепт-стор «Палаты». Панно в технике макраме из хлопкового шнура белого цвета, вдохновленное архитектурой Суздали, — результат экспедиции креативной команды галереи, воплощенный в жизнь Ингой Брегман. В этой серии также есть оммаж Кафедральному Благовещенскому собору Казанского кремля. Зимний маст-хэв!
Цена: 92 000 рублей.
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