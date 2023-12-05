Что подарить на Новый год любителям архитектуры и урбанистики: билет на автобус, мухобойка «Садовое кольцо» и форма для печенья в виде метлахской плитки

Плакат «Башня Татлина»

Это модель-реконстуркция самой большой конструктивистской башни, придуманной художником-визионером Владимиром Татлиным в 1919 году. Объект высотой 400 метров он предлагал установить рядом с Петропавловской площадью, что навсегда бы и изменило силуэт Петербурга. Несмотря на то, что башню так и не построили, она стала памятником архитектуры международного масштаба.

Цена: 600 рублей.