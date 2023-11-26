Первый мороз: рассказываем о погоде в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха -8…-10 градусов, по области -7…-12. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшой снег и -4…-6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 ноября, облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем снег, местами метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица, во второй половине дня снежный накат. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем будет понижаться.