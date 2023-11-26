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Первый мороз: рассказываем о погоде в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 ноября, город будет ощущать влияние южной периферии холодного антициклона. В регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег. При этом температурный фон останется существенно ниже климатической нормы.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

«Температура воздуха -8…-10 градусов, по области -7…-12. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшой снег и -4…-6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 ноября, облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем снег, местами метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -4...-6. На дорогах гололедица, во второй половине дня снежный накат. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем будет понижаться.

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