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Теплый фронт и дожди: какой будет погода в Петербурге на выходных

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 ноября, синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влияние тёплого атмосферного фронта. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, в середине дня пройдут дожди.

V_E / Shutterstock.com

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье временами дожди и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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