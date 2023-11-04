Теплый фронт и дожди: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье временами дожди и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 ноября, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.