Шуваловский парк и особняк Кельха: лучшие бесплатные экскурсии в Петербурге в ноябре

Особняк Зубова, Таврический дворец и усадьба по проекту Джорджа Кваренги на Охте: «Собака.ru» публикует дайджест бесплатных экскурсий по непарадным достопримечательностям Петербурга от проекта «Открытый город» в ноябре.

Запись на все события открывается на сайте «Открытый город» за три дня до начала мероприятия, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании. В расписании возможны изменения, поэтому строить следить за новостями на сайте или в соцсетях проекта.