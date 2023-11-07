Шуваловский парк и особняк Кельха: лучшие бесплатные экскурсии в Петербурге в ноябре

Особняк Зубова, Таврический дворец и усадьба по проекту Джорджа Кваренги на Охте: «Собака.ru» публикует дайджест бесплатных экскурсий по непарадным достопримечательностям Петербурга от проекта «Открытый город» в ноябре.
Запись на все события открывается на сайте «Открытый город» за три дня до начала мероприятия, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании. В расписании возможны изменения, поэтому строить следить за новостями на сайте или в соцсетях проекта.
Три века Шуваловского парка
Когда: 15 и 29 ноября в 12:00
Парк основан при усадьбе графов Шуваловых и является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Одной из достопримечательностей является неоготическая церковь апостолов Петра и Павла. Храм возвели по проекту архитектора Александра Брюллова по просьбе графини Варвары Шуваловой-Полье в память о любимом муже Адольфе Полье. В двух шагах от церкви устроен небольшой склеп, где в 1830 году и был похоронен граф Адольф Полье. На территории также уцелела дача Месмахера, которую реставрирует бизнесвумен Рада Русских.
Дом товарищества «Помещик»
Когда: 14, 21 и 25 ноября в 10:00 и 11:45, 17 ноября в 14:30
Здание в стиле модерна на 7-й Красноармейской построили по проекту архитектора Якова Блувштейна для сельскохозяйственного товарищества «Помещик» — компания занималась продажей молочных продуктов, приобретенных у частных прибалтийских хозяйств. После революции здание национализировали, на месте бывшего магазина «Помещик» открыли гастроном. После снятия блокады здесь появился «Особторг», где можно было купить дефицитные товары в обмен на золото. Во время экскурсии покажут парадные и черные лестницы, световой фонарь дворового корпуса, подлинные двери, лепнину и витражи с изображением стрельчатой арки с вимпергом-крестоцветом и трилистником.
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны
Когда: 19 ноября в 10:00 и 12:00
Особняк возведен по проекту архитектора Егора Диммерта и за всю свою историю многократно перестраивался. Здание известно как дворец князей Барятинских — семья владела им до 1896 года, и при ней по проекту архитектора Гаральда Боссе оформили фасад. Когда особняк стал принадлежать сестре Николая II, княгине Ольге Александровне с супругом принцем Ольденбургским, по центру появился герб с русским шлемом, горностаевой мантией и императорской короной. Для отделки дома были приглашены архитектор Михаил Дубинский и художник Рубцов — созданные ими интерьеры уцелели по сей день.
Смольный: три эпохи
Когда: 12 ноября в 13:50 и 23 ноября в 18:20
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1806—1808 годах. До 1917 года здесь располагался Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Затем Смольный стал резиденцией для органов городского управления. Экскурсанты узнают о жизни воспитанниц, посмотрят их личные вещи.
Нарвские Триумфальные ворота
Когда: 15, 22, 28 ноября в 19:00 и 12, 19, 26 ноября в 15:00
Кирпичные ворота в стиле ампир, облицованные медью, с фигурами русских богатырей в кольчугах и шлемах в нише, золочеными надписями на аттике и колесницей с фигурой Ники возвели по проекту архитектора Василия Стасова в честь участников Отечественной войны 1812 года. Сегодня внутри работает музей.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Дашковой
Когда: 21 ноября в 15:00, 11 ноября в 14:50
Одна из немногих усадьб, сохранившихся на Петергофской дороге, была построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги и принадлежала княгине Екатерины Дашковой, участницы дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину II. Здесь создавали первый в России толковый словарь русского языка, а в XIX веке дачу арендовал баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб. В правом крыле здания работает музей «Нарвская застава», посвященный жизни и деятельности княгини Дашковой.
Особняк Кельха
Когда: 9 и 24 ноября в 11:00 и 13:30
Особняк принадлежал семье сибирских золотопромышленников (в их коллекции было семь пасхальных яиц Карла Фаберже!). Здания является ярким образцом поздней эклектики: строгий фасад с улицы Чайковского оформлен в стиле французского возрождения, внутренний двор полностью выдержан в неоготике. На экскурсии можно увидеть оригинальную парадную лестницу с грифонами, белый мраморный зал в стиле барокко, готическую столовую и потайные ходы семьи Кельха.
Особняк Зубова
Когда: 9 ноября в 13:00, 16, 21, 24 ноября в 12:00
Особняк Зубова можно по праву назвать творческой «меккой» Петербурга: на пышных балах здесь бывали Пушкин и Вяземский, читали свои стихи Блок и Есенин, проводили вечера поэты Серебряного века Ахматова и Мандельштам. В 1912 году граф Валентин Зубов открыл в своем доме на Исаакиевской площади первый в России Институт истории искусств, который занимает дворец и по сей день.
Дом городских учреждений
Когда: 21 и 28 ноября в 17:00
Одна из самых ярких работ архитектора Александра Лишневского. Под одной крышей когда-то соседствовали общественные, производственные, торговые и жилые помещения, а принадлежала постройка городскому самоуправлению, отсюда и название — дом городских учреждений. Химеры, обезьяны, грифоны, черты и совы — далеко не все детали, что скрывает здание в стиле модерн.
Таврический дворец
Когда: 15 ноября в 14:00, 22 ноября в 13:30, 23 ноября в 13:00, 24 ноября в 12:30
Загородная резиденция князя Григория Потемкина-Потемкина была построена его другом архитектором Иваном Старовым. Главный корпус объединен одноэтажными галереями с боковыми корпусами, ограничивающими парадный двор. Картинный зал, Гобелевская гостиная, Диванная и Китайский зал частично сохранили художественную отделку: полихромную роспись стен и плафонов, камины, фигурные печи. В свое время здесь проживали полководец Александр Суворов и историк Николай Карамзин.
Дача Безобразовых (Жерновка)
Когда: 14,15, 21, 22, 25, 30 ноября в 10:00
Здание в стиле классицизма построено по проекту архитектора Джорджа Кваренги в месте впадения ручья Жерновка в реку Охту. Усадьба неоднократно переходила из рук в руки. После 1917 года получил прописку луб для заводских рабочих, а затем складские помещения и коровник. С 1938 года залы бывшей усадьбы заняло общежитие Охтинского лесопильного завода. В это время парадные помещения разделили два этажа, объемы флигелей увеличили за счет пристроек, многие элементы декора интерьеров были утрачены.
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