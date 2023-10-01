Волны больше метра и сильный ветер: какая погода ждет Петербург в ближайшие дни

«Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием тыловой, более холодной части циклонического вихря, смещающегося к востоку вдоль арктического побережья Европейской России. В такой ситуации регион ждет преимущественно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, и начавшееся вчера понижение температуры станет более заметным», — отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров сегодня покажут +14…+16 градусов, по области +12…+17 градусов. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду, порывистый. А по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник снова не обойдется без дождей +13…+15 градусов.