Летнее тепло сменится резким похолоданием: какую погоду ждать в Петербурге в ближайшие дни

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Петербург будет под влиянием тыловой части циклонического вихря.

«В такой ситуации, при облачной с прояснениями погоде, местами пройдут кратковременные дожди, и с западными ветрами в регион будут поступать прохладные воздушные массы, однако несмотря на похолодание температура воздуха останется на 2-3 градуса выше климатической нормы», — добавил синоптик.

Столбики термометров будут показывать +17…+19 градусов, по области +15…+20 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник, 25 сентября, пройдет без дождей, и до +18 градусов.