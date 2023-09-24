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Летнее тепло сменится резким похолоданием: какую погоду ждать в Петербурге в ближайшие дни

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После субботних +25 градусов в город пришел циклон и изменил погоду. Местами ожидаются дожди, западный ветер нагонит прохладные воздушные массы, но даже несмотря на это, температура воздуха останется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

oroch / Shutterstock.com

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Петербург будет под влиянием тыловой части циклонического вихря.

«В такой ситуации, при облачной с прояснениями погоде, местами пройдут кратковременные дожди, и с западными ветрами в регион будут поступать прохладные воздушные массы, однако несмотря на похолодание температура воздуха останется на 2-3 градуса выше климатической нормы», — добавил синоптик.

Столбики термометров будут показывать +17…+19 градусов, по области +15…+20 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник, 25 сентября, пройдет без дождей, и до +18 градусов.

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