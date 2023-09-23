Еще один осенний рекорд тепла: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер южный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 23 сентября составляет +21,4 и установлен в 2020 году. В воскресенье кратковременные дожди и +17…+19», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 сентября, облачно, днем с прояснениями. Ночью дождь, местами небольшой, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +17...+19. Атмосферное давление будет повышаться.