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Умереть не встать! Самые красивые надгробия в Петербурге: херувимы и саркофаг от итальянского скульптора Доменико Карли

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Метлахская плитка, беломраморный саркофаг с херувимами, мозаика: специально для «Собака.ru» краеведка, создательница проекта «whatiscemetery» Маргарита Николаева выбрала самые интересные надгробия на городских кладбищах. Уверяем, это жутко красиво!

Сампсониевское кладбище

Маргарита Николаева

Плиты XVIII века

Маргарита Николаева
Маргарита Николаева

Большой Сампсониевский пр., 41

О месте. Сампсониевское кладбище на Выборгской стороне основано по указу Петра I после победы в Полтавской битве в 1709 году. Это первое официальное место для захоронения обычных горожан. Хотя из-за сложной транспортной доступности Выборгской стороны в начале XVIII века петербуржцев продолжали хоронить при приходских церквях. Изначально Сампсониевских кладбищ было два: православное вокруг собора Сампсония Странноприимца (существует и поныне) и иноверческое — через дорогу, которая сегодня носит имя Нейшлотского переулка — в честь шведского города Нейшлот (ныне финский город Савонлинна). Оба места закрыли в 1770-е годы. Вероятно, из-за нескольких факторов: переполненности, эпидемии чумы и открытия в центре Петербурга крупных погостов — Смоленских и Волковских. Сегодня Сампсониевское православное кладбище частично застроено церковными объектами и парком. Иноверческое же — целиком: недавно, при строительстве ЖК «Наследие» нашли останки погребенных.

Что смотреть: вокруг Сампсониевского собора можно увидеть найденные при археологических раскопках надгробные плиты первой половины XVIII века — большая редкость для Петербурга. Обратите внимание на стилистику оформления надписей, а также на забавные Адамовы головы (черепа с костями) — символ искупления и возрождения.

Красненькое кладбище

Маргарита Николаева
Маргарита Николаева

Стачек пр., 98

О месте. Кладбище основано в XVIII веке в Кировском районе. На территории протекает речка Красненькая, благодаря которой погост и получил название.

Что смотреть: чугунную плиту с эпитафией и головой Адама — одно из немногих сохранившихся до наших дней дореволюционных надгробий некрополя. В 1824 году случилось одно из сильнейших наводнений в истории Петербурга. Погибло немало людей, в том числе родственники рабочих Казенного чугуноплавильного завода — в основном женщины и дети, запертые в казармах и не сумевшие выбраться. Их похоронили в братской могиле на Красненьком кладбище, а надгробием стала эта чугунная плита.

Смоленское лютеранское кладбище

Маргарита Николаева

Надгробие шотландца Чарльза Берда

набережная реки Смоленки, 27

О месте. Первое иноверческое кладбище в Петербурге основали в 1747 году. Хотя хоронили там всех иноверных, погост прозвали «Немецким» из-за большого количества могил немцев-лютеран. Место многим известно благодаря склепу генерала-майора Александра фон Бекмана, скончавшегося в 1883 году. Это та самая «беседка из фильма “Брат”» — сегодня на реставрации. 

Что смотреть: чугунное надгробие шотландца Чарльза Берда, владельца сталелитейного завода — одно из самых красивых на Смоленском лютеранском. Беломраморное надгробие предпринимателя и его семьи накрывает сень в неоготическом стиле, вокруг которой можно найти саркофаг и обломки надгробных плит.

Громовское кладбище

Маргарита Николаева
Маргарита Николаева

Муниципальный округ Московская Застава

О месте. Громовское кладбище открыл в 1835 году купец-миллионер Федул Громов. До революции погост принадлежал старообрядцам-поповцам Белокриницкого согласия. В основном тут хоронили купцов, приказчиков и казаков. В советское время некрополь закрыли, а при активной застройке города часть памятников уничтожили. С 2009 года захоронения возобновили.

Что смотреть: довольно простой по форме склеп, декорированный цементной плиткой с синим флоральным узором и глазурованной. Кстати, такую же плитку можно встретить в парадной на Каменноостровском, 8 и на Большой Посадской, 3.

Смоленское православное кладбище

Маргарита Николаева

Саркофаг Стенбок-Фермор

Маргарита Николаева

ул. Камская, 24E

О месте. Смоленское православное кладбище открыли по указу Синода в 1738 году. С приходом советской власти некрополь разграбили, часть исторических надгробий уничтожили. Тут похоронена няня Пушкина Арина Родионовна, а также режиссер Алексей Балабанов. 

Что смотреть: саркофаг из белого мрамора, усыпанный цветами, с херувимами на углах. Надгробие принадлежит Надежде Алексеевне Яковлевой (в замужестве Стенбок-Фермор) — владелице Верх-Исетских заводов на Урале, одной из богатейших женщин Российской Империи.

Новодевичье кладбище

Маргарита Николаева

Надгробие архитектора Ивана Черника и его супруги Марии

Маргарита Николаева

Надгробие архитектора Ивана Черника и его супруги Марии

Маргарита Николаева

Склеп с мозаикой-голубем

Маргарита Николаева

Мозаика с изображением голубя на золотом фоне на склепе с ликами херувимов

Маргарита Николаева

Склеп мещан Марковых

Московский пр., 100

О месте. Некрополь основан в 1849 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре — отсюда и название. Кладбище считалось респектабельным: тут хоронили государственных деятелей, военачальников, писателей, художников и купцов. Самое престижное место было у церкви. 

Что смотреть: склеп с мозаикой с изображением голубя на золотом фоне, а также итальянский беломраморный саркофаг — был заказан в Генуе у известного скульптора Доменико Карли в 1878 году. Надгробие принадлежит архитектору Ивану Чернику и его супруге Марии.

Также обратите внимание на склеп конца XIX — начала XX века, принадлежащий мещанам Марковым. Снаружи он целиком отделан кабанчиком двух цветов: охры и зеленого, а внутри — тонкой белой плиткой с синими цветочными узорами. На окнах уцелели оригинальные решетки, а на полу — одна-единственная плиточка-октагон производителя Marywil с синим цветком в тон стен. Такая же плитка уложена в парадной доходного дома В.П. Кондратьева на Добролюбова, 9.

 Никольское кладбище

Маргарита Николаева
Маргарита Николаева

набережная реки Монастырки, 1А

О месте. Никольское кладбище открыли в 1861 году. Это был один из самых престижных погостов Российской империи. Название он получил по имени церкви святого Николая Чудотворца в центре парка. До 1917 года тут хоронили политическую, военную, научную, творческую элиту. Из известных людей похоронены Анатолий Собчак и Лев Гумилев.

Что смотреть: чугунное надгробие с клеймом изготовителя — известного завода Сан-Галли, который кроме оград и балконных решеток изготавливал на продажу и надмогильные сооружения.

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