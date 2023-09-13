Умереть не встать! Самые красивые надгробия в Петербурге: херувимы и саркофаг от итальянского скульптора Доменико Карли

Метлахская плитка, беломраморный саркофаг с херувимами, мозаика: специально для «Собака.ru» краеведка, создательница проекта «whatiscemetery» Маргарита Николаева выбрала самые интересные надгробия на городских кладбищах. Уверяем, это жутко красиво!
Сампсониевское кладбище
Большой Сампсониевский пр., 41
О месте. Сампсониевское кладбище на Выборгской стороне основано по указу Петра I после победы в Полтавской битве в 1709 году. Это первое официальное место для захоронения обычных горожан. Хотя из-за сложной транспортной доступности Выборгской стороны в начале XVIII века петербуржцев продолжали хоронить при приходских церквях. Изначально Сампсониевских кладбищ было два: православное вокруг собора Сампсония Странноприимца (существует и поныне) и иноверческое — через дорогу, которая сегодня носит имя Нейшлотского переулка — в честь шведского города Нейшлот (ныне финский город Савонлинна). Оба места закрыли в 1770-е годы. Вероятно, из-за нескольких факторов: переполненности, эпидемии чумы и открытия в центре Петербурга крупных погостов — Смоленских и Волковских. Сегодня Сампсониевское православное кладбище частично застроено церковными объектами и парком. Иноверческое же — целиком: недавно, при строительстве ЖК «Наследие» нашли останки погребенных.
Что смотреть: вокруг Сампсониевского собора можно увидеть найденные при археологических раскопках надгробные плиты первой половины XVIII века — большая редкость для Петербурга. Обратите внимание на стилистику оформления надписей, а также на забавные Адамовы головы (черепа с костями) — символ искупления и возрождения.
Красненькое кладбище
Стачек пр., 98
О месте. Кладбище основано в XVIII веке в Кировском районе. На территории протекает речка Красненькая, благодаря которой погост и получил название.
Что смотреть: чугунную плиту с эпитафией и головой Адама — одно из немногих сохранившихся до наших дней дореволюционных надгробий некрополя. В 1824 году случилось одно из сильнейших наводнений в истории Петербурга. Погибло немало людей, в том числе родственники рабочих Казенного чугуноплавильного завода — в основном женщины и дети, запертые в казармах и не сумевшие выбраться. Их похоронили в братской могиле на Красненьком кладбище, а надгробием стала эта чугунная плита.
Смоленское лютеранское кладбище
Надгробие шотландца Чарльза Берда
набережная реки Смоленки, 27
О месте. Первое иноверческое кладбище в Петербурге основали в 1747 году. Хотя хоронили там всех иноверных, погост прозвали «Немецким» из-за большого количества могил немцев-лютеран. Место многим известно благодаря склепу генерала-майора Александра фон Бекмана, скончавшегося в 1883 году. Это та самая «беседка из фильма “Брат”» — сегодня на реставрации.
Что смотреть: чугунное надгробие шотландца Чарльза Берда, владельца сталелитейного завода — одно из самых красивых на Смоленском лютеранском. Беломраморное надгробие предпринимателя и его семьи накрывает сень в неоготическом стиле, вокруг которой можно найти саркофаг и обломки надгробных плит.
Громовское кладбище
Муниципальный округ Московская Застава
О месте. Громовское кладбище открыл в 1835 году купец-миллионер Федул Громов. До революции погост принадлежал старообрядцам-поповцам Белокриницкого согласия. В основном тут хоронили купцов, приказчиков и казаков. В советское время некрополь закрыли, а при активной застройке города часть памятников уничтожили. С 2009 года захоронения возобновили.
Что смотреть: довольно простой по форме склеп, декорированный цементной плиткой с синим флоральным узором и глазурованной. Кстати, такую же плитку можно встретить в парадной на Каменноостровском, 8 и на Большой Посадской, 3.
Смоленское православное кладбище
ул. Камская, 24E
О месте. Смоленское православное кладбище открыли по указу Синода в 1738 году. С приходом советской власти некрополь разграбили, часть исторических надгробий уничтожили. Тут похоронена няня Пушкина Арина Родионовна, а также режиссер Алексей Балабанов.
Что смотреть: саркофаг из белого мрамора, усыпанный цветами, с херувимами на углах. Надгробие принадлежит Надежде Алексеевне Яковлевой (в замужестве Стенбок-Фермор) — владелице Верх-Исетских заводов на Урале, одной из богатейших женщин Российской Империи.
Новодевичье кладбище
Московский пр., 100
О месте. Некрополь основан в 1849 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре — отсюда и название. Кладбище считалось респектабельным: тут хоронили государственных деятелей, военачальников, писателей, художников и купцов. Самое престижное место было у церкви.
Что смотреть: склеп с мозаикой с изображением голубя на золотом фоне, а также итальянский беломраморный саркофаг — был заказан в Генуе у известного скульптора Доменико Карли в 1878 году. Надгробие принадлежит архитектору Ивану Чернику и его супруге Марии.
Также обратите внимание на склеп конца XIX — начала XX века, принадлежащий мещанам Марковым. Снаружи он целиком отделан кабанчиком двух цветов: охры и зеленого, а внутри — тонкой белой плиткой с синими цветочными узорами. На окнах уцелели оригинальные решетки, а на полу — одна-единственная плиточка-октагон производителя Marywil с синим цветком в тон стен. Такая же плитка уложена в парадной доходного дома В.П. Кондратьева на Добролюбова, 9.
Никольское кладбище
набережная реки Монастырки, 1А
О месте. Никольское кладбище открыли в 1861 году. Это был один из самых престижных погостов Российской империи. Название он получил по имени церкви святого Николая Чудотворца в центре парка. До 1917 года тут хоронили политическую, военную, научную, творческую элиту. Из известных людей похоронены Анатолий Собчак и Лев Гумилев.
Что смотреть: чугунное надгробие с клеймом изготовителя — известного завода Сан-Галли, который кроме оград и балконных решеток изготавливал на продажу и надмогильные сооружения.
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