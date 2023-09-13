Умереть не встать! Самые красивые надгробия в Петербурге: херувимы и саркофаг от итальянского скульптора Доменико Карли

Большой Сампсониевский пр., 41

О месте. Сампсониевское кладбище на Выборгской стороне основано по указу Петра I после победы в Полтавской битве в 1709 году. Это первое официальное место для захоронения обычных горожан. Хотя из-за сложной транспортной доступности Выборгской стороны в начале XVIII века петербуржцев продолжали хоронить при приходских церквях. Изначально Сампсониевских кладбищ было два: православное вокруг собора Сампсония Странноприимца (существует и поныне) и иноверческое — через дорогу, которая сегодня носит имя Нейшлотского переулка — в честь шведского города Нейшлот (ныне финский город Савонлинна). Оба места закрыли в 1770-е годы. Вероятно, из-за нескольких факторов: переполненности, эпидемии чумы и открытия в центре Петербурга крупных погостов — Смоленских и Волковских. Сегодня Сампсониевское православное кладбище частично застроено церковными объектами и парком. Иноверческое же — целиком: недавно, при строительстве ЖК «Наследие» нашли останки погребенных.

Что смотреть: вокруг Сампсониевского собора можно увидеть найденные при археологических раскопках надгробные плиты первой половины XVIII века — большая редкость для Петербурга. Обратите внимание на стилистику оформления надписей, а также на забавные Адамовы головы (черепа с костями) — символ искупления и возрождения.

Красненькое кладбище