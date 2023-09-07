Поп-ап маркет, винтаж-сейл и мастер-классы: волонтеры «Ночлежки» устраивают «Очередной фестиваль»

На «Очередном фестивале» от волонтеров «Ночлежки» благотворительные магазины «Спасибо!» организуют маркет для всех желающих. Каждый гость сможет приобрести одежду, обувь и головные уборы. Вырученные средства от поп-ап магазина передадут фонду «Ночлежка», который занимается помощью бездомным людям, а также проектам других фондов, которые поддерживает «Спасибо!».

На фестивале, помимо маркета, будут представлены авторская керамика от «Ino ceramic» и украшения «WET», коллажи, наклейки, цветы и т.п.

Также в рамках фестиваля пройдет, винтаж-сейл, мастер-класс по созданию раскидистого букета от «Causa flowers». Из активностей запланированы французская игра в петанк, мастер-класс по жонглированию, классы по созданию бус и коллажей и фотовыставка о проектах «Ночлежки». За вкусную еду и хорошее настроение будет отвечать ресторан «Вход с улицы». Мастер-класс по созданию букета с фиксированной суммой в 1 500 рублей, остальные — за пожертвование любой суммы в пользу «Ночлежки».

«Примечателен фестиваль тем, что его полностью делает группа инициативных волонтеров в рамках волонтерского фандрайзинга. В «Ночлежке» очень много талантливых, потрясающих волонтеров, которые ранее отдельно делали фандрайзинговые проекты для нашей организации. Недавно они организовались и решили провести фестиваль, применяя свои навыки и таланты для привлечения средств в пользу «Ночлежки». Также, хотелось бы отметить, что волонтеры-фандрайзеры не зря выбрали именно такой формат, ведь фестиваль — это всегда праздник, а на открытом воздухе в теплые осенние деньки вдвойне», — рассказала для «Собака.ru» соорганизатор «Очередного фестиваля», координатор волонтеров Татьяна Огаркова.

«Очередной фестиваль» пройдет 10 сентября с 12:00 до 19:00 в культурном квартале «Брусницын», на Кожевенной линии, 30. Вход бесплатный.

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