Поп-ап маркет, винтаж-сейл и мастер-классы: волонтеры «Ночлежки» устраивают «Очередной фестиваль»

Помимо мастер-классов и магазинов, волонтеры-фандрайзеры 10 сентября проведут французскую игру в петанк, урок по созданию букета и многое другое. Все активности проводят за пожертвования, собранные деньги пойдут на работу фонда «Ночлежка», который занимается помощью бездомным людям.
На «Очередном фестивале» от волонтеров «Ночлежки» благотворительные магазины «Спасибо!» организуют маркет для всех желающих. Каждый гость сможет приобрести одежду, обувь и головные уборы. Вырученные средства от поп-ап магазина передадут фонду «Ночлежка», который занимается помощью бездомным людям, а также проектам других фондов, которые поддерживает «Спасибо!».
На фестивале, помимо маркета, будут представлены авторская керамика от «Ino ceramic» и украшения «WET», коллажи, наклейки, цветы и т.п.
Также в рамках фестиваля пройдет, винтаж-сейл, мастер-класс по созданию раскидистого букета от «Causa flowers». Из активностей запланированы французская игра в петанк, мастер-класс по жонглированию, классы по созданию бус и коллажей и фотовыставка о проектах «Ночлежки». За вкусную еду и хорошее настроение будет отвечать ресторан «Вход с улицы». Мастер-класс по созданию букета с фиксированной суммой в 1 500 рублей, остальные — за пожертвование любой суммы в пользу «Ночлежки».
«Примечателен фестиваль тем, что его полностью делает группа инициативных волонтеров в рамках волонтерского фандрайзинга. В «Ночлежке» очень много талантливых, потрясающих волонтеров, которые ранее отдельно делали фандрайзинговые проекты для нашей организации. Недавно они организовались и решили провести фестиваль, применяя свои навыки и таланты для привлечения средств в пользу «Ночлежки». Также, хотелось бы отметить, что волонтеры-фандрайзеры не зря выбрали именно такой формат, ведь фестиваль — это всегда праздник, а на открытом воздухе в теплые осенние деньки вдвойне», — рассказала для «Собака.ru» соорганизатор «Очередного фестиваля», координатор волонтеров Татьяна Огаркова.
«Очередной фестиваль» пройдет 10 сентября с 12:00 до 19:00 в культурном квартале «Брусницын», на Кожевенной линии, 30. Вход бесплатный.
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