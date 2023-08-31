Сенсация! Как краеведы «Гэнгъ» чистили мозаику и нашли единственную петербургскую работу архитектора Шехтеля

С чего все началось?

Еще в марте «Гэнгъ» заметил две маленькие мозаики на фасаде дома Фролова. Они были закрашены краской, и о них никто не знал. Решили отмывать. Уже в процессе работы, летом, команду заинтересовало панно с силуэтом имперского герба — двуглавого орла с короной. Мозаика — авторское переосмысление герба Российской империи: клювы и лапы орла, корона, скипетр и держава не золотые, а черные; доспехи должны быть серебряными; крылья птицы должны быть воздеты — что принципиально для российской геральдики, считает историк Михаил Медведев.

«Мозаику, которая в итоге оказалась орлом, мыть не собирались. Об этом панно мы знали давно, а это сразу снижает его ценность для команды – хочется свои объекты прямо-таки находить, вытаскивать их небытия. Но потом читатели блога скинулись нам на очень высокую лестницу для работы на фасаде, и я решила – ну а что будет если поставить ее во дворе и ковырнуть покрытие? О сюжете я догадывалась, но окончательной уверенности не было. Ну и понеслось – оказалось что и черная жижа легко сходит, и что орел действительно хорош собой», — рассказывает соосновательница команды Ксения Сидорина. «Кстати, я думаю, что это один из тех редких случаев, когда наш объект закрасили действительно из-за идеологической неприязни, да еще и довольно скоро после 1917 года, иначе до наших дней орел бы не дошел. Большую же часть времени мы чистим то, что закрасили от разгильдяйства», — добавляет она.

Всего на мозаику уже потратили больше суток чистого рабочего времени. Орел все еще не в идеальном состоянии, но Сидорина говорит, что на этом команда скорее всего остановится — дальше нужно привлекать реставраторов.