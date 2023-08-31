Сенсация! Как краеведы «Гэнгъ» чистили мозаику и нашли единственную петербургскую работу архитектора Шехтеля

Краеведческая ячейка «Гэнгъ» уже несколько месяцев приводит в порядок мозаики на стенах дома известного русского мозаичиста Владимира Фролова. Расчищая панно на уровне четвертого этажа, волонтеры увидели рисунок орхидеи по эскизу московского архитектора Федора Шехтеля — автора самых известных русских зданий в стиле модерн: особняк Морозовой, МХТ имени Чехова, Ярославский вокзал. «Собака.ru» спросила у соосновательницы «Гэнгъ» Ксении Сидориной о других открытиях во время работ и о том, почему находка Шехтеля на стене дома Фролова — революционное событие.
О доме Фроловых
Это доходный дом семьи Фроловых — потомственных мозаичистов. Среди главных работ семьи — картины для Исаакиевского собора и убранство Спаса-на-Крови. Роду Фроловых принадлежала крупнейшая в мире фамильная коллекция смальты, хранящаяся в Академии художеств. В 1890 году Александр Фролов вместе с сыном открыл первую в России частную мастерскую декоративной мозаики на Кадетской линии. В 1899 году на 22-й линии Васильевского острова, 5/64 строительство доходного дома по проекту архитектора Александра Богданова завершили и мастерскую перевезли туда. Мозаичист жил и работал там вплоть до революции.
С чего все началось?
Еще в марте «Гэнгъ» заметил две маленькие мозаики на фасаде дома Фролова. Они были закрашены краской, и о них никто не знал. Решили отмывать. Уже в процессе работы, летом, команду заинтересовало панно с силуэтом имперского герба — двуглавого орла с короной. Мозаика — авторское переосмысление герба Российской империи: клювы и лапы орла, корона, скипетр и держава не золотые, а черные; доспехи должны быть серебряными; крылья птицы должны быть воздеты — что принципиально для российской геральдики, считает историк Михаил Медведев.
«Мозаику, которая в итоге оказалась орлом, мыть не собирались. Об этом панно мы знали давно, а это сразу снижает его ценность для команды – хочется свои объекты прямо-таки находить, вытаскивать их небытия. Но потом читатели блога скинулись нам на очень высокую лестницу для работы на фасаде, и я решила – ну а что будет если поставить ее во дворе и ковырнуть покрытие? О сюжете я догадывалась, но окончательной уверенности не было. Ну и понеслось – оказалось что и черная жижа легко сходит, и что орел действительно хорош собой», — рассказывает соосновательница команды Ксения Сидорина. «Кстати, я думаю, что это один из тех редких случаев, когда наш объект закрасили действительно из-за идеологической неприязни, да еще и довольно скоро после 1917 года, иначе до наших дней орел бы не дошел. Большую же часть времени мы чистим то, что закрасили от разгильдяйства», — добавляет она.
Всего на мозаику уже потратили больше суток чистого рабочего времени. Орел все еще не в идеальном состоянии, но Сидорина говорит, что на этом команда скорее всего остановится — дальше нужно привлекать реставраторов.
Как нашлась единственная на сегодняшний день петербургская работа московского архитектора Шехтеля — автора главных русских зданий в стиле модерн
Вскоре команда «Гэнгъ» решила помыть и остальные шесть мозаик двора дома Фролова. На фоне загрязненного орла они казались чистыми, сюжеты было хоть и смутно, но видно, поэтому браться за них не планировали. Начать решили с мозаики с едва заметным цветком. Так, расчищая панно на уровне четвертого этажа, краеведы увидели рисунок орхидеи по эскизу московского архитектора Федора Шехтеля. Зодчий нарисовал эти цветы в 1902 году для особняка Рябушинского на Малой Никитской, 6/2. Сегодня акварель хранится в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева в Москве. Внук мозаичиста Фролова утверждает: фамильная студия не выполняла работы в стиле модерн, поэтому, вероятно, это — первая работа Владимира Фролова в таком ключе. Как и почему именно этот фрагмент оказался на здании — пока неизвестно. Скорее всего, это был пробный набор мозаики, который показывали заказчику, но который чем-то не подошел — оттенками, линиями. Фрагмент во дворе и правда чуть отличается от своего брата в Москве в основном тем, как сделан фон за цветком.
На данный момент это единственная сохранившаяся работа Шехтеля в Петербурге. «Шехтель в Петербурге — вообще-то сенсация. Известнее всего его московские проекты — МХТ имени Чехова, Ярославский вокзал, особняки Морозовой и Рябушинского. Это главный архитектор модерна в России», — отмечает Ксюша Сидорина в разговоре с «Собака.ru».
Тогда же команда заметила, что еще одна мозаика этого двора тоже является фрагментом большой известной работы —панно с фасада доходного дома Лейхтенбергского на Большой Зеленина. Историк архитектуры Андрей Пунин считает, что мозаика выполнена по эскизу Петрова-Водкина. Художник-авангардист закончил обучение за год до постройки дома, в 1904 году. Тогда же он выполнил первый крупный заказ — керамическое панно на фасаде бывшего института Вредена. Позднее он работал с Фроловым: в 1914 году Петров-Водкин создал эскиз «Христос Сеятель» для мавзолея Эрлангеров в Москве — на панно есть подпись мозаичиста. Есть также версия, что мозаика была выполнена по эскизу штатного художника мастерской Фролова, но, по мнению «Гэнга», она менее убедительна.
На расчистку мозаик команда потратила около 70 тысяч рублей. В этот раз «Гэнгъ» отступил от своего правила, и принимал донаты на работы. Очистка еще не окончена, потому что завязана на занятость промышленного альпиниста из команды.
Узнать, как помочь краеведческой ячейке «Гэнгъ» в работе над мозаиками дома Фролова, можно тут.
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