«Вероятность дождей будет невелика»: какой будет погода в Петербурге в последний летний уикенд

«В Петербурге без существенных осадков. Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +18…+23. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье без осадков и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 августа, переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11..+13 градусов, в окрестностях местами до +8, днем +21...+23. Атмосферное давление будет слабо понижаться.