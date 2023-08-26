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«Вероятность дождей будет невелика»: какой будет погода в Петербурге в последний летний уикенд

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 августа, в южной половине Ленинградской области кратковременными дождями еще отметится облачная гряда атмосферного фронта, а в северной части региона, благодаря гребню скандинавского антициклона, вероятность дождей будет невелика.

Likman Uladzimir / Shutterstock.com

«В Петербурге без существенных осадков. Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +18…+23. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье без осадков и +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 августа, переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11..+13 градусов, в окрестностях местами до +8, днем +21...+23. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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