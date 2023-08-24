Императорские конюшни и классическая усадьба на Охте: лучшие бесплатные экскурсии по Петербургу в сентябре

Дача Безобразовых

Когда: 20 и 27 сентября в 10:00

Усадьба конца XVIII века, предположительно, построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Расцвет комплекса выпал на времена хозяйствования господ Донауровых — Михаила Ивановича, служившего генерал-майором у Павла I, и его дяди Гаврилы Герасимовича, советника императорской канцелярии. Здание в классическом стиле использовали как дачный домик в летнее время. Комплекс включал в себя также оранжерею, конюшни, ледники и кладовые. Изнутри дом был богато украшен: стены, декорированные под мрамор, кафельные печи на подобии Гатчинского дворца, расписные потолки. После 1917 года тут работали волостной исполком, клуб, складское помещение и даже коровник НКВД. Лишь в пятидесятые усадьба отошла государству. К тому времени уцелел только усадебный дом в стиле классицизма без художественной отделки.

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