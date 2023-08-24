Императорские конюшни и классическая усадьба на Охте: лучшие бесплатные экскурсии по Петербургу в сентябре

Дом городских учреждений Лишневского и промышленное архитектурное наследие: «Собака.ru» публикует дайджест бесплатных экскурсий по непарадным объектам города от проекта «Открытый город» в начале осени.
Запись на все события открывается на сайте «Открытый город» за три дня до начала мероприятия, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании. В расписании возможны изменения, поэтому строить следить за новостями на сайте или в соцсетях проекта.
Дворец Бобринских
Когда: 2, 9, 23 сентября в 14:00 и 16:30,
Классицистическое здание по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска возвели для Алексея Бобринского — внебрачного сына императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Потомки графа пробыли хозяевами дворца вплоть до Октябрьской революции. В доме устраивали салоны, частыми посетителями которых были Александр I и Николай I, Жуков, Нессельроде и Пушкин. Редкая возможность осмотреть интерьеры: парадную лестницу с балконом для оркестра, Голубую гостиную с предметами интерьера XIX века и Малиновую гостиную с подлинно-сохранившейся отделкой стен.
Замки и подковы
Когда: 3,6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 сентября в 11:55
Дом привратника и главные ворота усадьбы графа Орлова в Стрельне, конюшенный комплекс в стиле необарокко в Знаменке и неоготические Императорские конюшни по проекту Николая Бенуа: на автобусной экскурсии расскажут об истории коневодства в России.
Проспект Горького
Когда: 3, 6, 13, 16, 20, 27,30 сентября в 16:00
Прогулка посвящена местам Максима Горького — части Петроградской стороны, расположенной вдоль Кронверкского проспекта. В конце прогулки посетителей ждет выставка о писателе.
Библиотечный Петербург
Когда: 5, 11, 13 сентября в 11:00
Экскурсия посвящена интерьерам исторических и современных библиотек города — РНБ, библиотека имени Маяковского, Эрмитажа, Академии наук, театральная, президентская и другие. В программе также музыкальная пауза — орган.
Гляди — Горький!
Когда: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 сентября в 14:00
Автобусная экскурсия к 155-летию со дня рождения Максима Горького. Маршрут проходит по местам жизни писателя и завершается в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, где литератор отбывал наказание.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Когда: 5 и 19 сентября в 15:30
Загородный дом по проекту Джакомо Кваренги построен для княгини Екатерины Дашковой, участницы дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину II. Именно здесь писали первый толковый словарь русского языка в стране, а в XIX веке дачу арендовал баснописец Иван Крылов. На экскурсии покажут центральную часть усадебного дома, где с 1975 года расположен отдел ЗАГС Кировского района и музей «Нарвская застава».
Дом городских учреждений
Когда: 5 и 12 сентября в 17:00, 15 и 22 сентября в 16:00
Одно из самых ярких зданий архитектора Александра Лишневского возвели в 1904-1906-х годах. Под одной крышей когда-то соседствовали общественные, производственные, торговые и жилые помещения, а принадлежала постройка городскому самоуправлению, отсюда и название — Дом городских учреждений. Химеры, обезъяны, грифоны, черты и совы — далеко не все детали, что скрывает здание.
Здание Германского посольства
Когда: 7 сентября в 15:00
Неоклассицизтическое здание возвели по проекту немецкого архитектора Петер Беренс. Петербуржцы сразу неоднозначно восприняли проект: исследователь Черненко отмечает, часто поставленные колонны и облицовка из темно-красного гранита придавали дому «германскую брутальность и нордическую тяжеловесность». Некоторые же считали, что постройка вполне гармонирует с Исаакиевским собором. Все предметы внутреннего убранства выполнены по рисункам Беренса на предприятиях Германской империи, часть из которых можно увидеть и сегодня.
Таврический дворец
Когда: 7 сентября в 16:00, 18 и 25 сентября в 13:00, 29 сентября в 12:30
Здание в стиле классицизма возвели по проекту архитектора Старова в 1783-1789 годы для фаворита Екатерины II для фаворита Екатерины II, князя Григория Потемкина-Таврического. Парадные залы в двухэтажном дворце — Картинный зал, Гобеленовая гостиная, Диванная, Китайский зал — частично сохранили художественную отделку: полихромную роспись стен и плафонов, камины, фигурные печи.
Экскурсия «С именем Путилова»
Когда: 12 и 22 сентября в 15:30
Архитектурная прогулка посвящена русскому ученому, математику, предпринимателю Николаю Путилову. Экскурсанты посетят усадьбу на Петергофской дороге, первой хозяйкой которой была княгиня Дашкова, а одним из последних владельцев ― Путилов, пройдутся по старой «путиловской» заставе к месту последнего пристанища деятеля, Путиловскому храму и могилам предпринимателя и его жены.
Дача Безобразовых
Когда: 20 и 27 сентября в 10:00
Усадьба конца XVIII века, предположительно, построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Расцвет комплекса выпал на времена хозяйствования господ Донауровых — Михаила Ивановича, служившего генерал-майором у Павла I, и его дяди Гаврилы Герасимовича, советника императорской канцелярии. Здание в классическом стиле использовали как дачный домик в летнее время. Комплекс включал в себя также оранжерею, конюшни, ледники и кладовые. Изнутри дом был богато украшен: стены, декорированные под мрамор, кафельные печи на подобии Гатчинского дворца, расписные потолки. После 1917 года тут работали волостной исполком, клуб, складское помещение и даже коровник НКВД. Лишь в пятидесятые усадьба отошла государству. К тому времени уцелел только усадебный дом в стиле классицизма без художественной отделки.
Дом эмира Бухарского
Когда: 23 сентября в 11:00
Единственное здание в Петербурге, в отделке которого использовали шишимский мрамор — добывали на Урале. Дом принадлежал последнему эмиру Бухарского эмирата Сеиду Алим-хану. Детище архитектора Степана Кричинского, одного из авторов соборной мечети на «Горьковской», было оборудовано по последнему слову техники: водопроводом, канализацией и электричеством.
Адмиралтейские Ижорские заводы
Когда: 30 сентября в 10:30
Одно из старейших промышленных производств России основано в 1722 году на берегах реки Ижоры. Заводы поставляли Адмиралтейству бронь для российского флота и береговых укреплений. Сегодня можно осмотреть смотреть цехи, плотины; здания, где пилили лес и строили первые пароходы для Адмиралтейства, а также витраж в виде романской розы, изготовленный к Нижегородской выставке 1896 года.
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