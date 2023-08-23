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Благовещенскую усыпальницу в Петербурге передадут РПЦ

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Теперь Музей городской скульптуры потеряет эту площадку. Помещение площадью около 470 м² просили передать «для использования в соответствии с целями деятельности епархии, определенными в соответствии с её уставом».

Фото: скриншот «Яндекс карты»

Благовещенская церковь в стиле барокко расположена на территории Александро-Невской лавры. «В соответствии с положениями Федерального закона №327-ФЗ и информацией, представленной в архивных справках государственных исторических архивов, помещение относится к имуществу религиозного назначения», — пояснили в комитете имущественных отношений.

Однако эксперты пока что не понимают, как будет использоваться помещение. «Вобщем-то неплохо вернуть нижний храм верующим, но из-за захоронений проведение там богослужений затруднительно», — комментирует для издания «Деловой Петербург» церковный историк Илья Попов.

Церковь относится к началу XVIII века. Она состоит из верхнего и нижнего храмов. С советских времён постройка находилась в ведении Музея городской скульптуры. В нижнем храме (усыпальнице) похоронены полководец Александр Суворов, члены царской семьи и другие известные исторические личности.

В конце июля стало известно, что Смольный отказал РПЦ в строительстве десятка церквей в Петербурге.

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