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Не Эрмитажем единым! Пять красивых парадных Петербурга

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Уже традиционный аттракцион не только для туристов, но и горожан — исследование парадных в краеведческих целях. «Собака.ru» выбрала пять красивых открытых и закрытых, куда можно (и стоит!) попасть хотя бы раз: от излюбленной «Ромашки» до доходного дома Бернштейна в Песках. 

Доходный дом Елисеева

Мария Агафонова

Ломоносова, 14

Тип: открытая (платный вход)

Пятиэтажное здание построено гражданским инженером Гавриилом Барановским в 1892 году. Первый этаж оформлен большими окнами-витринами — тут располагались магазины. Пилястры, маски греческого покровителя торговли Гермеса,  картуши с фамильным гербом, сандрики над окнами и множество кованых элементов украшают дом. В парадной — цветочные капители, оригинальные деревянные балясины, янтарные стекла, которые по замыслу Барановского создают приятный солнечный свет. Ее, к слову, еще именуют «Ромашка» из-за характерного лепного декора на потолке. Главной особенностью по праву считают уцелевшую кованную цилиндрическую шахту лифта. В советское время, к сожалению, кабину лифта демонтировали. Предположительно подъемник построил завод «Ф.Ф. Сан-Галли». Сегодня внутри шахты работает обычный советский лифт, поднять он может около 180 килограмм. Изначально обслуживался паровой машиной, а не электричеством. Посмотреть парадную легко за символическую плату, набрав 22В на домофоне. Вырученные деньги идут на поддержание состояния дома и зарплату консьержа.

Доходный дом Смирнова

Мария Агафонова
Мария Агафонова
Мария Агафонова

10-я Советская, 10

Тип: закрытая

Модерновое здание возвел техник Михаила Андреева для мещанина Ивана Смирнова. В парадной уцелели оригинальные деревянные двери с растительным орнаментом, а стены украшают женские маски. Как пишет архитектурный обозреватель Федор Грибков в книге «20 уникальных парадных Санкт-Петербурга. Эпоха модерна», этот дом является примером первого в городе совмещения черной и парадных лестниц с целью экономии пространства — они отделены друг от друга арочными окнами, через которые и проходит естественный свет. Попасть внутрь сложно — установлен домофон. 

Доходный дом Бернштейна

Невский пр., 134

Тип: открытая (в доме есть гостиница)

Здание в стиле эклектики построено техником Михаилом Андреевым на участке торговца готовым платьем Рафаила Берштейна. В парадной вся лестница украшена медальонами с путти, кариатидами и львами. До революции в доме работало отделение товарищества чайной торговли «Губкин и Кузнецов». Сегодня тут открыт отель, поэтому попасть внутрь легко. 

Особняк Каншина

Мария Агафонова
Мария Агафонова

Кузнечный пер., 6

Тип: открытая

Дом возвели по проекту архитектора Густава Барча для откупщика, сборщика налогов Василия Каншина. В парадной уцелела богатая лепная отделка с кариатидами и купидонами в барочном стиле. Модерновые лестничные перила не родные и, скорее, это балконные ограждения — сняты с другого объекта. В здании режиссер Алексей Балабанов снимал фильм «Счастливые дни». Сегодня тут получили прописку магазин, офисы и другие организации, поэтому попасть внутрь легко в рабочие часы.

Доходный дом Бернштейна

Мария Агафонова
Мария Агафонова
Мария Агафонова

2-я Советская улица, 10Б

Тип: закрытая

Одна из самых красивых парадных города. Здание — яркий образец модерна, детище архитектора Александра Хренова. Построено для директора акционерного общества «Строитель» Григория Бернштейна. В парадной — несколько видов метлаха, аутентичные ниши со скамейками для отдыха, типовая немецкая плитка с кувшинками, лилиями и стрекозами, а также лепной декор. Уцелели родные деревянные двери и наборный витраж в межэтажном пространстве. Попасть в парадную не так просто — есть домофон. 

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