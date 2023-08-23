Не Эрмитажем единым! Пять красивых парадных Петербурга

Уже традиционный аттракцион не только для туристов, но и горожан — исследование парадных в краеведческих целях. «Собака.ru» выбрала пять красивых открытых и закрытых, куда можно (и стоит!) попасть хотя бы раз: от излюбленной «Ромашки» до доходного дома Бернштейна в Песках.
Доходный дом Елисеева
Ломоносова, 14
Тип: открытая (платный вход)
Пятиэтажное здание построено гражданским инженером Гавриилом Барановским в 1892 году. Первый этаж оформлен большими окнами-витринами — тут располагались магазины. Пилястры, маски греческого покровителя торговли Гермеса, картуши с фамильным гербом, сандрики над окнами и множество кованых элементов украшают дом. В парадной — цветочные капители, оригинальные деревянные балясины, янтарные стекла, которые по замыслу Барановского создают приятный солнечный свет. Ее, к слову, еще именуют «Ромашка» из-за характерного лепного декора на потолке. Главной особенностью по праву считают уцелевшую кованную цилиндрическую шахту лифта. В советское время, к сожалению, кабину лифта демонтировали. Предположительно подъемник построил завод «Ф.Ф. Сан-Галли». Сегодня внутри шахты работает обычный советский лифт, поднять он может около 180 килограмм. Изначально обслуживался паровой машиной, а не электричеством. Посмотреть парадную легко за символическую плату, набрав 22В на домофоне. Вырученные деньги идут на поддержание состояния дома и зарплату консьержа.
Доходный дом Смирнова
10-я Советская, 10
Тип: закрытая
Модерновое здание возвел техник Михаила Андреева для мещанина Ивана Смирнова. В парадной уцелели оригинальные деревянные двери с растительным орнаментом, а стены украшают женские маски. Как пишет архитектурный обозреватель Федор Грибков в книге «20 уникальных парадных Санкт-Петербурга. Эпоха модерна», этот дом является примером первого в городе совмещения черной и парадных лестниц с целью экономии пространства — они отделены друг от друга арочными окнами, через которые и проходит естественный свет. Попасть внутрь сложно — установлен домофон.
Доходный дом Бернштейна
Невский пр., 134
Тип: открытая (в доме есть гостиница)
Здание в стиле эклектики построено техником Михаилом Андреевым на участке торговца готовым платьем Рафаила Берштейна. В парадной вся лестница украшена медальонами с путти, кариатидами и львами. До революции в доме работало отделение товарищества чайной торговли «Губкин и Кузнецов». Сегодня тут открыт отель, поэтому попасть внутрь легко.
Особняк Каншина
Кузнечный пер., 6
Тип: открытая
Дом возвели по проекту архитектора Густава Барча для откупщика, сборщика налогов Василия Каншина. В парадной уцелела богатая лепная отделка с кариатидами и купидонами в барочном стиле. Модерновые лестничные перила не родные и, скорее, это балконные ограждения — сняты с другого объекта. В здании режиссер Алексей Балабанов снимал фильм «Счастливые дни». Сегодня тут получили прописку магазин, офисы и другие организации, поэтому попасть внутрь легко в рабочие часы.
Доходный дом Бернштейна
2-я Советская улица, 10Б
Тип: закрытая
Одна из самых красивых парадных города. Здание — яркий образец модерна, детище архитектора Александра Хренова. Построено для директора акционерного общества «Строитель» Григория Бернштейна. В парадной — несколько видов метлаха, аутентичные ниши со скамейками для отдыха, типовая немецкая плитка с кувшинками, лилиями и стрекозами, а также лепной декор. Уцелели родные деревянные двери и наборный витраж в межэтажном пространстве. Попасть в парадную не так просто — есть домофон.
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