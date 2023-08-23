Не Эрмитажем единым! Пять красивых парадных Петербурга

Ломоносова, 14

Тип: открытая (платный вход)

Пятиэтажное здание построено гражданским инженером Гавриилом Барановским в 1892 году. Первый этаж оформлен большими окнами-витринами — тут располагались магазины. Пилястры, маски греческого покровителя торговли Гермеса, картуши с фамильным гербом, сандрики над окнами и множество кованых элементов украшают дом. В парадной — цветочные капители, оригинальные деревянные балясины, янтарные стекла, которые по замыслу Барановского создают приятный солнечный свет. Ее, к слову, еще именуют «Ромашка» из-за характерного лепного декора на потолке. Главной особенностью по праву считают уцелевшую кованную цилиндрическую шахту лифта. В советское время, к сожалению, кабину лифта демонтировали. Предположительно подъемник построил завод «Ф.Ф. Сан-Галли». Сегодня внутри шахты работает обычный советский лифт, поднять он может около 180 килограмм. Изначально обслуживался паровой машиной, а не электричеством. Посмотреть парадную легко за символическую плату, набрав 22В на домофоне. Вырученные деньги идут на поддержание состояния дома и зарплату консьержа.

Доходный дом Смирнова