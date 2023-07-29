«Облачно с прояснениями»: какой будет погода в Петербурге в последние июльские выходные

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье ночью дожди, днем без осадков и +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июля, облачная с прояснениями погода. Ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление будет слабо повышаться.