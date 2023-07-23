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«В Петербурге без осадков»: вот прогноз погоды от синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 июля, территорию Ленинградской области северным краем свое облачной системы заденет атмосферный фронт. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в Петербурге преимущественно без осадков, по области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Nikitin111162/shutterstock

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник местами кратковременные дожди и +20…+22», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление будет понижаться.

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