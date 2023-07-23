«В Петербурге без осадков»: вот прогноз погоды от синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник местами кратковременные дожди и +20…+22», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 июля, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21. Атмосферное давление будет понижаться.