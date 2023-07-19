Самые красивые (и редкие!) витражи в центре Петербурга — делится находками кандидат искусствоведения Татьяна Княжицкая

Площадь Островского, 1-3

Витражи любимой многими «Публички» одни из самых старых в городе. Созданы в 1857 году, когда одно из помещений библиотеки приспосабливали для хранения первопечатных книг — инкунабул. В интерьер в духе средневековой монастырской кельи по проекту архитектора Горностаева требовались «готические окна». Их выполнили не художники, а простые мастеровые люди. У них не было ни знаний, ни инструкций о том, как устроены окна с цветными стеклами в средневековых соборах Европы, поэтому они придумали свой способ, как и из чего собрать витражи. Исходили при этом из собственного опыта, использовали привычные материалы и инструменты.

Столяр Василий Власов склеил стрельчатые оконные коробки, слесарь Степанов сделал фигурные переплеты из жести, железные петли и щеколды. Резчик по стеклу Попов гравировал украшения на цветных стеклах наподобие тех, что украшали посуду. Два витража обошлись Библиотеке в 678 рублей серебром. Это было во много раз дешевле, чем заказывать их на Императорском Стекольном заводе — единственном в то время предприятии, где умели делать «настоящие» витражи.

Как посмотреть: на экскурсии.

Особняк Сан-Гали