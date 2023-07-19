Самые красивые (и редкие!) витражи в центре Петербурга — делится находками кандидат искусствоведения Татьяна Княжицкая

Пока мы ждем выход новой (четвертой!) книги «Витражи С.-Петербурга. Инвентаризация. Центральный район», специально для «Собака.ru» кандидат искусствоведения, руководитель волонтерского проекта «Витражи в России» Татьяна Княжицкая выбрала пять самых интересных и безумно красивых объектов с декоративным и архитектурным стеклом: «готические окна», сюжеты из сказок братьев Гримм и мифологическое дерево Иггдрасиль.
Кабинет Фауста в Российской национальной библиотеке (РНБ)
Площадь Островского, 1-3
Витражи любимой многими «Публички» одни из самых старых в городе. Созданы в 1857 году, когда одно из помещений библиотеки приспосабливали для хранения первопечатных книг — инкунабул. В интерьер в духе средневековой монастырской кельи по проекту архитектора Горностаева требовались «готические окна». Их выполнили не художники, а простые мастеровые люди. У них не было ни знаний, ни инструкций о том, как устроены окна с цветными стеклами в средневековых соборах Европы, поэтому они придумали свой способ, как и из чего собрать витражи. Исходили при этом из собственного опыта, использовали привычные материалы и инструменты.
Столяр Василий Власов склеил стрельчатые оконные коробки, слесарь Степанов сделал фигурные переплеты из жести, железные петли и щеколды. Резчик по стеклу Попов гравировал украшения на цветных стеклах наподобие тех, что украшали посуду. Два витража обошлись Библиотеке в 678 рублей серебром. Это было во много раз дешевле, чем заказывать их на Императорском Стекольном заводе — единственном в то время предприятии, где умели делать «настоящие» витражи.
Как посмотреть: на экскурсии.
Особняк Сан-Гали
Лиговский пр., 62
В детище архитектора Карла Рахау уцелели три витража 1870-х авторства немецкой мастерской русско-финского художника Сверчкова. Они установлены в окнах второго света в Парадной столовой особняка. На каждом — один сюжет из сказок братьев Гримм: «Семь воронов», «Шипы роз» (или «Спящая красавица») и «Белоснежка». Герои полотен заняты своими сказочными чувствами и переживаниями. Золотой кубок и серебряный ларец в руках гномов, цветы вокруг Спящей Красавицы, удачно переданная фактура драгоценных предметов формируют минимальный, но очень эффектный предметный мир. Панно относят к одним из лучших творений Сверчкова — уникальная для Петербурга сказочная тематика и эффектное исполнения в традициях немецкого витражного искусства.
Как посмотреть: раньше можно было посетить с экскурсией от проекта «Открытый город», пока в расписании особняка нет.
Гранд Отель Европа («Европейская гостиница»)
Невский пр., 36 / Михайловская ул., 1 / Итальянская ул., 7
В здании гостиницы уцелело множество произведений искусства начала ХХ века, в том числе более 20 окон, потолков, дверей с заполнением витражным полотном и декоративным стеклом в стиле модерна и неоклассицизма. Самый эффектный комплекс витражей расположен в ресторане на втором этаже. Огромный витраж площадью более 70 квадратных метров в торце зала за сценой посвящен устройству мира согласно скандинавской мифологии. Древо Иггдрасиль с мощным стволом и обширной овальной кроной символически намечено фигурным очертанием проема в стене, где установлен витраж.
Верхняя часть изображает Асгард — небесную обитель богов. Она выполнена в солнечных золотистых тонах, насыщена расписными деталями. Нижняя представляет Мидгард — земной мир, он набран из кусочков цветного стекла без росписи. Асгард и Мидгард соединены радугой. Бог Хеймдалль днем и ночью охраняет радужный мост от неожиданного вторжения великанов и чудовищ. Его можно увидеть в верхней части витража в виде стройного юноши: на колеснице, запряженной четверкой могучих лошадей, он мчится среди облаков и солнечного света.
В нижней части витража мимо скалистых берегов с замком на горе проплывают драккары — корабли викингов. Водный поток, несущий корабли, — река, вытекающая из подземного мира Хельхейм и символизирующая связь с ним. Витраж считают одним из самых больших по площади и интересных по сюжету в дореволюционной архитектуре Петербурга. Правда, история его создания — пока еще не разгаданная тайна.
Как посмотреть: пообедав в ресторане.
Московский банкирский дом «Юнкер и К»
Невский пр., 12
Вход в детище архитектора Ван-дер-Гюхта с Невского проспекта поражает своим богатым оформлением в стиле классицизирующего модерна. По сути это — стеклянная стена между двух колонн из красного гранита. Выглядит надежной, как сейф, и дорогостоящей, как ювелирное украшение. Такое впечатление вызывает художественно обыгранная конструкция из металла и фацетных стекол.
Ось этого интерьера — шахта лифта. Она, как гигантский прозрачный столб, пронзает все пространство лестницы с первого по последний этаж. Конструкция, где ячейки металлического каркаса заполнены витражными модулями из прозрачного фацетного стекла, в ясную погоду сверкает разноцветными огнями. Сегодня в шахте работает пассажирская кабина с непрозрачными стенами. Однако изначально кабина была другой — ее стены тоже были сделаны из толстого прозрачного стекла. Внутри находился мягкий диван, зеркало, часы и телефон. Авторство лифта принадлежало итальянской фирмы «Stigler» — она поставляла свои изделия в императорские дворцы Европы, Азии и Африки.
Как посмотреть: вход свободный, на третьем этаже расположена французская кофейня Opetit.
Дом Бака
Кирочная ул., 24
В детище архитектора Гиршовича до сих пор уцелели множество окон с витражами. Выполнены, предположительно, в мастерской «М. Франк и К⁰» в начале ХХ века. Подлинные исторические фрагменты в духе неорококко с элементами модерна находятся практически на каждом этаже, преимущественно в верхних частях окон.
Дом Бака известен активной позицией Совета Дома и жильцов — собирают информацию об истории здания, борются за сохранение подлинных архитектурных деталей. Сегодня жители восстанавливают витражи. Процесс небыстрый, так ка осложнен не только сбором средств, но и многочисленными согласованиями реставрационных работ.
Как посмотреть: на акциях по расчистке плитки. Их жильцы проводят с фондом «Внимание» и реставраторами мастерской «Двери с помоек». За расписанием можно следить тут.
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