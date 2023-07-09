Новая порция прохлады: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +16…+21, такие значений на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без существенных осадков и чуть теплее, +18…+20», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июля, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, в пригородах местами до +7, днем +17...+19. Атмосферное давление будет меняться мало.