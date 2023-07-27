История особняка Кельхов — крупнейших коллекционеров яиц Фаберже после императорской семьи

На одной из самых аристократических улиц Санкт-Петербурга, где расположились десятки особняков богатейших представителей Российской империи, выделяется искусной отделкой дом под номером 28. Он построен молодыми архитекторами Василием Шене и Владимиром Чагиным для семьи наследницы огромных состояний Варвары Кельх.

Варвара Кельх, в девичестве Базанова, к началу ХХ века стала богатой наследницей промышленной империи своего деда Ивана Базанова. В прежние годы семейство владело крупнейшими золотыми приисками в Сибири. Во второй половине XIX века Иван совместно с партнерами смог получить целый ряд концессий на разработку золотых месторождений в Сибири, после чего партнеры создали «Компанию промышленности в разных местах Восточной Сибири». В нее входило несколько месторождений и построенная Базановым Бодайбинская железная дорога. Также Иван Иванович вместе с партнерами построил обширную водную транспортную сеть, объединенную в Компанию Ленско-Витимского пароходства. Параллельно семья успешно торговала чаем и другими экзотическими товарами, доставляемыми из Китая, владела винокуренными и солеварными предприятиями в Сибири. Стоит сказать, что Иван Базанов был настоящим капиталистическим монстром, при отсутствии конкуренции на Ленских золотых происках его работники жили в ужасающих условиях на грани полной нищеты. Из-за этого предприятия превратились в пороховую бочку — то и дело там происходили массовые забастовки и вооруженные восстания.

Тем не менее Иван Базанов сказочно обогатился. Пережив двух детей, он завещал всю свою промышленную империю и 15-миллионное состояние невестке Юлии Базановой, дочери бедного российского офицера Ивана Ляндовского, рано потерявшей мужа Петра — главного наследника империи Базановых. Первое время после смерти свекра она проживала в Сибири, но к 1890-м годам вместе с дочерью перебралась в Москву, где профинансировала сооружение клиники болезней уха, носа и горла Московского университета, оснащенной самыми передовыми технологиями и аппаратурой из Франции, Англии и Германии. Также на ее средства была построена психиатрическая больница имени Николая Алексеева, обустроены новые столовые, общежития и учреждены новые стипендии в Московском университете.