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Проект «Фонарь» проведет благотворительную книжную распродажу в поддержку «Ночлежки»

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Маркет пройдет 8 июля в формате летней вечеринки: посетителей ждут книжные коктейли, танцы под «Нескучный хор», гадания на таро, книгодейтинг, а еще лекции и мастер-классы от писателей и экспертов. Все собранные от продажи книг деньги пойдут на работу фонда помощи бездомным людям «Ночлежка».

Shutterstock.com

Темой этого маркета стала «Фиксируя реальность». На лекциях и дискуссиях обсудят, кто, что и как фиксирует реальность сейчас или помогает от нее укрыться. Программу мероприятия помогал подготовить литературный журнал «Прочтение».

Дискуссии будут проводить в ресторане «Ночлежки» «Вход с улицы» на Гражданской улице, 13-15. Среди участников дискуссий: писатели Ольга Птицева, Илья Мамаев-Найлз, Марина Кочан, Дмитрий Захаров, Анна Лукиянова, Ирина Котова, Роман Декабрев, Рагим Джафаров, Тимур Максютов, художница комиксов Мария Богатова, книжные эксперты Максим Мамлыга, Василий Владимирский, Полина Бояркина и другие.

Программа мероприятия:

  • 12:00–13:00, «Как книги превращаются в мультивселенные?»: разговор о выходе книг за рамки текстов.
  • 13:30 Мастер-класс «Фиксируя реальность: как писать о настоящем» от писательницы Ольги Птицевой.
  • 13:00–14:00, «Почему нам нравится читать и смотреть про любовь?»: дискуссия о том, как мы уходим от реальности в ромкомы.
  • 14:00–15:00, «Фиксируя реальность: дневники, мемуары, автофикшен»: лекция о том, как документальная проза вбирает реальность и в каких отношениях находятся литература и терапия.
  • 15:00 Гадания на таро с Валерией Мартьяновой
  • 15:00–15:30, Фрагменты спектакля «Сад Борхеса» от театра Lusores, режиссер Александр Савчук.
  • 15:30–16:30, «Перепридумывая реальность: современные антиутопии»: обсуждение приемов и тем автофикшена.
  • 16:30–17:30, «Почему нам всем нужно читать комиксы прямо сейчас?»: какой новый взгляд на реальность дают графические романы и комиксы.
  • 18:00 Книгодейтинг: знакомимся друг с другом, обсуждая книги за 30 секунд и ищем себе идеальную литературную пару.
  • 17:30–18:30, «Язык эпохи немоты»: феминитивы, термины новой этики и то, о чем говорить нельзя — как работает (или нет) эскапистский язык в литературе и СМИ.
  • 18:30–19:30, обсуждение «Герой современной литературы: миллениал, невротик, дэдинсайд?».
  • 19:30, Выступление «Нескучного хора».

Лекции и мастер-классы пройдут 8 июля в Бертгольд центре и ресторане транзитного трудоустройства «Вход с улицы» (ул. Гражданская 13-15). Все деньги от продажи книг на маркете в Бертгольд центре пойдут на работу «Ночлежки», а нераспроданные издания передадут в сельские библиотеки Карелии.

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