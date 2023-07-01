Жара отступает: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье характер погоды поменяется мало, а температура понизится еще на пару градусов», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июля, кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +20...+22. Атмосферное давление существенно не изменится.