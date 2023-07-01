18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Жара отступает: какой будет погода в Петербурге на выходных

Поделиться:

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 июля, синоптическую ситуацию в городе будет формировать западная периферия обширного циклона. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Maria_Usp/shutterstock

«Температура воздуха +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье характер погоды поменяется мало, а температура понизится еще на пару градусов», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июля, кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +20...+22. Атмосферное давление существенно не изменится.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: