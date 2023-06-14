Какие ограничения на дорогах Петербурга будут действовать на время проведения ПМЭФ? Приводим список адресов

До 17 июня сузят проезжую часть на дороге в аэропорт. Также не будет возможности свободно передвигаться на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской и от Внуковской улицы до Домодедовской улицы. До 23:59 17 июня также сузят проезжую часть на участках Исаакиевской площади, набережной Мойки, Вознесенского и Владимирского проспектов, Театральной площади, площади Островского, а также улиц Марата, Декабристов, Михайловской, Малой Морской, 6-й Советской, Почтамтской, Гончарной и др. А еще на перечисленных улицах нельзя будет парковаться.

До конца форума нельзя останавливаться на автомобиле на центральных улицах, в том числе на Исаакиевской площади, набережной Мойки, в переулке Антоненко, Театральной и Островской площадях, улице Марата, Малой Морской улице.

До конца форума нельзя останавливаться на автомобиле на центральных улицах, в том числе на Исаакиевской площади, набережной Мойки, в переулке Антоненко, Театральной и Островской площадях, улице Марата, Малой Морской улице, сообщили в комитете по транспорту.