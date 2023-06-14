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Какие ограничения на дорогах Петербурга будут действовать на время проведения ПМЭФ? Приводим список адресов

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С 14 по 17 июня в городе проходит Петербургский экономический форум. Из-за этого на некоторых улицах действуют ограничения стоянки, парковки и проезда.

Shutterstock.com

До 17 июня сузят проезжую часть на дороге в аэропорт. Также не будет возможности свободно передвигаться на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской и от Внуковской улицы до Домодедовской улицы. До 23:59 17 июня также сузят проезжую часть на участках Исаакиевской площади, набережной Мойки, Вознесенского и Владимирского проспектов, Театральной площади, площади Островского, а также улиц Марата, Декабристов, Михайловской, Малой Морской, 6-й Советской, Почтамтской, Гончарной и др. А еще на перечисленных улицах нельзя будет парковаться.

До конца форума нельзя останавливаться на автомобиле на центральных улицах, в том числе на Исаакиевской площади, набережной Мойки, в переулке Антоненко, Театральной и Островской площадях, улице Марата, Малой Морской улице.

До конца форума нельзя останавливаться на автомобиле на центральных улицах, в том числе на Исаакиевской площади, набережной Мойки, в переулке Антоненко, Театральной и Островской площадях, улице Марата, Малой Морской улице, сообщили в комитете по транспорту.

С 05:00 по 07:00 15 июня будут закрыты Невский и Адмиралтейский проспекты, Дворцовая, Адмиралтейская и Английская набережные, а также набережные Мойки и канала Грибоедова, Миллионная, Большая Конюшенная, Большая и Малая Морские улицы, Гороховая улица, Конногвардейский бульвар, Дворцовый мост и Исаакиевская площадь.

С 0:00 16 июня до 23:59 17 июня перекроют движение по набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки. С полуночи 15 июня до 23:59 16 июня там будет запрещено парковаться.

С 14 по 17 июня на участке КАД между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе запретят передвигаться грузовикам массой более 3,5 тон.

Также будет действовать изменения и в общественном транспорте: до 18 июня автобус №13А не заезжает к аэропорту Пулково-2, а остановка «Внуковская улица» на маршруте отменена в обоих направлениях.

Кроме того, в дни проведения ПМЭФ Неву полностью закроют для гидроциклов. Другие маломерные суда смогут ходить по реке, но с ограничениями: нельзя передвигаться только с 21:00 до 01:30 на период разводки мостов.

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