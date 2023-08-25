Обелиски с двуглавыми орлами и «младший брат» на Урале, ограда которого скопирована с футляра электробритвы: мифы и факты Троицкого моста

Правда ли, что у Троицкого моста есть копия на Урале и пролетал ли под переправой через Неву летчик, чтобы впечатлить избранницу? Отвечает на эти и другие вопросы экскурсовод Лилия Сергеева в книге «Легендарные мосты. Истории и легенды о петербургских мостах». Публикуем отрывок о проекте французских архитекторов Винсента Шаброля и Рене Патульяра, который в этом году отметил 120-летие.
Следующим после Литейного обновленный вид решено было придать Троицкому наплавному мосту. Этот плашкоутный мост существовал с 1803 года и назывался тогда Петербургским. Изначально проложенный от Домика Петра I к Летнему саду, он позже был передвинут и стал соединять Суворовскую и Троицкую площадь. Тогда его переименовали в Суворовский, а позже в Троицкий. Долгое время это был самый длинный мост через Неву, по нему даже были проложены рельсы для конки, предшественницы трамваев.
К концу XIX века все больший интерес жителей города стала привлекать Петербургская сторона — на тот момент еще слабо застроенная. Потребность в постоянной переправе на Петербургский остров возрастала с каждым годом все сильнее. В 90-е годы XIX столетия был объявлен конкурс на ее проект. В конкурсе участвовали 16 российских и европейских инженеров, среди которых был и французский инженер Александр Густав Эйфель, уже известный как создатель Эйфелевой башни в Париже (построена в 1889 году).
Он предложил два проекта моста через Неву под девизами «Мажор» и «Минор». Как раз «Минор» и стал победителем. Но тут вмешалась еще одна французская компания — «Батиньоль», которая представила не менее красивый, но более экономный вариант, — он и был принят Комиссией, но с условием, что строиться мост будет из российских материалов и только российскими рабочими. За проведением работ следила Академия Художеств, ее Особая комиссия, в которую входили такие известные зодчие, как Бенуа, Померанцев, Гедике, Котов, принимала активное участие в проектировке моста. Все расчеты тщательно проверили, после чего внесли многочисленные изменения и дополнения в первоначальный проект французских архитекторов Шаброля и Патульяра. Большую работу в этом направлении провели инженеры Белелюбский, Головин, Кирпичев, Николаи. Мост был дополнен трехпролетной гранитной эстакадой у правого берега. Она была предложена инженером Кривошеиным вместо простой насыпной дамбы, которую планировали изначально. Это удачно «породнило» Троицкий мост с каменными мостами XVIII века, находящимися рядом, — Верхне-Лебяжьим через Лебяжью канавку (одноарочный) и Прачечным через реку Фонтанку (трехарочный).
В 1897 году проект моста был утвержден, при его торжественной закладке присутствовали император Николай II и французский президент Феликс Фор. Стоит добавить, что годом ранее Николай II посещал Париж по случаю закладки моста Александра III через Сену.
Строительство длилось шесть лет — достаточно быстро, учитывая, что в это же время было произведено обустройство Петровской набережной Петербургской стороны, а также набережной от строящегося Троицкого до Иоанновского моста (ведет на Заячий остров к Петропавловской крепости). Эти берега были не только одеты в гранит, но и оборудованы спусками и пристанями. Открытие Троицкого моста было приурочено к празднованию двухсотлетия Санкт-Петербурга. 16 мая 1903 года в городе проходило множество мероприятий, в центре которых оказался Троицкий мост.
Вот как описывают эти события авторы книги «Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х годов. Записки очевидцев»: «После молебствия весь синклит направляется по Дворцовой набережной к Марсову полю. По бокам, образуя проход, стоят шпалерами гвардейские части. Слышится музыка многих духовых оркестров, играющих „Коль славен…“ У портала моста процессия останавливается. Ее встречают городской голова и другие гражданские чины. Наступает торжественный момент: к ленточке, натянутой у входа на мост, подходит царица и перерезает ее. То час же на мост вступают церемониальным маршем войска и члены добровольных пожарных дружин в ярко начищенных медных касках. Красивейший мост Петербурга открыт».
Действительно, мост можно назвать одним из красивейших в городе: изящный силуэт легких арок задает особый ритм за счет увеличения пролетов по мере приближения к середине реки. Поражали петербуржцев и фонари-торшеры, установленные на мосту, и обелиски, увенчанные двуглавыми орлами с коронами, дополненные рострами (в советское время двуглавых орлов заменили на звезды, а уже в начале XXI века им вернули первоначальный вид), и ограда моста, выполненная в актуальном для того времени стиле модерн.
Уже менявший до этого название с Суворовского на Троицкий, мост еще дважды переименовывали — после 1917 года его назвали мост Равенства, а в 1934 году, после гибели Кирова, мост стал Кировским, и лишь в 1991 году ему вернули название Троицкий.
Удивительный факт: благодаря своей ограде Троицкий мост в 60-е годы XX века обрел «младшего брата» на Урале в городе Чусовой. На одноименной реке в то время был построен автомобильный мост — Ермаковский, в котором так нуждался город. Несмотря на экономичность и функциональность проекта, мост, по мнению жителей города, должен был служить и украшением. В связи с этим был объявлен сбор металлолома, и собранные в итоге 120 тонн железа дали возможность «позволить немного излишеств» в оформление моста.
Выбор рисунка был сделан начальником литейного цеха неожиданно — он предложил использовать изображение ограды моста с футляра его электробритвы «Нева».
Рисунок с футляра масштабировали и произвели отливку. Решетка Ермаковского моста не повторяет досконально рисунок решетки Троицкого — ведь на бритвенной коробке мост изображен скорее схематично, но вполне узнаваем. Эта история вновь отсылает нас к мифологическому образу мостов, а точнее — к их объединяющей роли. Получилось, что в этой истории мосты в какой-то степени соединили не только берега, но и города с их жителями.
Центральным, самым широким пролетом Троицкого моста, по многочисленным слухам, воспользовался когда-то летчик Валерий Чкалов — говорили, что он пролетел под ним, чуть ли не касаясь колесами шасси воды, чтобы впечатлить свою избранницу. Этот эпизод показан в фильме «Валерий Чкалов». И если полет под мостом самого Чкалова остается лишь легендой, фактом остается то, что в 1940 году во время съемок фильма каскадер-летчик Евгений Борисенко пролетел там целых шесть раз.
Инженер Кривошеин, предложивший дополнить Троицкий мост каменными эстакадами с арками, чуть позже разработал проект следующего постоянного моста через Неву, получившего название Большеохтинский.
Отрывок из книги «Легендарные мосты. Истории и легенды о петербургских мостах» Лилии Сергеевой предоставило издательство «Бомбора» .
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