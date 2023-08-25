Обелиски с двуглавыми орлами и «младший брат» на Урале, ограда которого скопирована с футляра электробритвы: мифы и факты Троицкого моста

Строительство длилось шесть лет — достаточно быстро, учитывая, что в это же время было произведено обустройство Петровской набережной Петербургской стороны, а также набережной от строящегося Троицкого до Иоанновского моста (ведет на Заячий остров к Петропавловской крепости). Эти берега были не только одеты в гранит, но и оборудованы спусками и пристанями. Открытие Троицкого моста было приурочено к празднованию двухсотлетия Санкт-Петербурга. 16 мая 1903 года в городе проходило множество мероприятий, в центре которых оказался Троицкий мост.

Вот как описывают эти события авторы книги «Из жизни Петербурга 1890 – 1910-х годов. Записки очевидцев»: «После молебствия весь синклит направляется по Дворцовой набережной к Марсову полю. По бокам, образуя проход, стоят шпалерами гвардейские части. Слышится музыка многих духовых оркестров, играющих „Коль славен…“ У портала моста процессия останавливается. Ее встречают городской голова и другие гражданские чины. Наступает торжественный момент: к ленточке, натянутой у входа на мост, подходит царица и перерезает ее. То час же на мост вступают церемониальным маршем войска и члены добровольных пожарных дружин в ярко начищенных медных касках. Красивейший мост Петербурга открыт».

Действительно, мост можно назвать одним из красивейших в городе: изящный силуэт легких арок задает особый ритм за счет увеличения пролетов по мере приближения к середине реки. Поражали петербуржцев и фонари-торшеры, установленные на мосту, и обелиски, увенчанные двуглавыми орлами с коронами, дополненные рострами (в советское время двуглавых орлов заменили на звезды, а уже в начале XXI века им вернули первоначальный вид), и ограда моста, выполненная в актуальном для того времени стиле модерн.

Уже менявший до этого название с Суворовского на Троицкий, мост еще дважды переименовывали — после 1917 года его назвали мост Равенства, а в 1934 году, после гибели Кирова, мост стал Кировским, и лишь в 1991 году ему вернули название Троицкий.

Удивительный факт: благодаря своей ограде Троицкий мост в 60-е годы XX века обрел «младшего брата» на Урале в городе Чусовой. На одноименной реке в то время был построен автомобильный мост — Ермаковский, в котором так нуждался город. Несмотря на экономичность и функциональность проекта, мост, по мнению жителей города, должен был служить и украшением. В связи с этим был объявлен сбор металлолома, и собранные в итоге 120 тонн железа дали возможность «позволить немного излишеств» в оформление моста.