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Кино под открытым небом, мини-гольф и шахматы: каким Смольный видит Думскую?

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Власти Петербурга представили один из вариантов концепции будущего общественного пространства на улицах Думской и Ломоносова.

Скриншот "Яндекс.Карт"

На участке между Думской лицей и набережной канала Грибоедова планируется появление зеленой и детской зон, качелей, открытого павильона со стеклянной крышей, который станет укрытием от дождя и фотозоной для снимков в «фирменном стиле дождливого и утонченного Петербурга» летом и местом для катка — зимой.

На брусчатке самой Думской улицы появится карта исторической части Петербурга с обозначением достопримечательностей и знаковых мет. Реки и каналы изобразят при помощи желобов, которые будут наполняться дождевой водой и водой из фонтана — чтобы «пускать кораблики или наслаждаться буйством стихии в миниатюре». В местах парков и скверов разобьют небольшие клумбы. Также планируется снабдить карту интересными фактами о городе: протяженности реки, самой высокой точкой при наводнении и прочими.

Возле Перинной линии, под сводами Гостиного двора, установят арт-объекты. Также эта территория будет отведена под выступления уличных музыкантов и проведение выставок. На самой линии появятся фотобудка, скамейки для отдыха, площадка для мини-гольфа и петанка, шахматы и настольный теннис.

На углу улиц Ломоносова и Думской, там, где сейчас располагается ларек с шавермой, появится сцена для мероприятий, кино под открытым небом, концертов и новогодней елки — в качестве референсов Смольный приводит конструкцию амфитеатра. На участке от улицы Ломоносова, примыкающем к Садовой, установят скамейки для отдыха, еще одну площадку для мини-гольфа и петанка, небольшие места для выступления уличных музыкантов, арт-объекты, а также столы для шахмат и тенниса.

Смольный / "Деловой Петербург"
Смольный / "Деловой Петербург"
Смольный / "Деловой Петербург"

Напомним, о том, что Смольный хочет переделать Думскую под туристический кластер с фуд-холлами и выставками, стало известно в апреле 2023 года. Тогда в пример приводили Vokzal 1853 и напоминали, что рядом уже работает Гостиный двор, там же скоро откроют гастрономическое пространство Ginza, «Перинные ряды», а на месте бывших касс РЖД строят отель.

Незадолго до этого, в конце марта Следственный комитет опечатал два десятка баров на Думской и Ломоносова. Их подозревают в дурном влиянии на подростков, а именно в вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, которые выражаются в систематическом распитии алкоголя, употреблении одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. А в начале апреля еще 13 баров и ресторанов опечатали в рамках дела. Помимо всех одиозных заведений улиц под руку попал коктейльный бар Apotheke, в котором интересуются возрастом и не обслуживают людей до 18 лет.

 

Репортаж: как прошли первые выходные Думской улицы после того, как СК опечатал там одиозные бары и клубы

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