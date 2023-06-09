Кино под открытым небом, мини-гольф и шахматы: каким Смольный видит Думскую?

На участке между Думской лицей и набережной канала Грибоедова планируется появление зеленой и детской зон, качелей, открытого павильона со стеклянной крышей, который станет укрытием от дождя и фотозоной для снимков в «фирменном стиле дождливого и утонченного Петербурга» летом и местом для катка — зимой.

На брусчатке самой Думской улицы появится карта исторической части Петербурга с обозначением достопримечательностей и знаковых мет. Реки и каналы изобразят при помощи желобов, которые будут наполняться дождевой водой и водой из фонтана — чтобы «пускать кораблики или наслаждаться буйством стихии в миниатюре». В местах парков и скверов разобьют небольшие клумбы. Также планируется снабдить карту интересными фактами о городе: протяженности реки, самой высокой точкой при наводнении и прочими.

Возле Перинной линии, под сводами Гостиного двора, установят арт-объекты. Также эта территория будет отведена под выступления уличных музыкантов и проведение выставок. На самой линии появятся фотобудка, скамейки для отдыха, площадка для мини-гольфа и петанка, шахматы и настольный теннис.

На углу улиц Ломоносова и Думской, там, где сейчас располагается ларек с шавермой, появится сцена для мероприятий, кино под открытым небом, концертов и новогодней елки — в качестве референсов Смольный приводит конструкцию амфитеатра. На участке от улицы Ломоносова, примыкающем к Садовой, установят скамейки для отдыха, еще одну площадку для мини-гольфа и петанка, небольшие места для выступления уличных музыкантов, арт-объекты, а также столы для шахмат и тенниса.