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Похолодание и дожди: какой будет погода в Петербурге на первых летних выходных

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 июня, город останется под влиянием тыловой, холодной части циклона. Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели будут на 6-7 градусов ниже положенных по климату.

Vunishka / Shutterstock.com

«Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +9…+14. Ветер западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба., что около нормы. В воскресенье характер погоды изменится мало, днём не выше +12…+14», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня, кратковременные дожди, ночью местами. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем - повышаться.

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