Похолодание и дожди: какой будет погода в Петербурге на первых летних выходных

«Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +9…+14. Ветер западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба., что около нормы. В воскресенье характер погоды изменится мало, днём не выше +12…+14», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня, кратковременные дожди, ночью местами. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем - повышаться.