7 старинных и труднодоступных библиотек Петербурга: как попасть и зачем

10-я линия Васильевского острова, 31-33

Первый женский университет основан в 1878 году и назван в честь первого директора — историка Константина Бестужева-Рюмина. Книжный фонд курсов начала формироваться почти сразу за счет частных пожертвований, профессоров и выпускниц. Через 20 лет архитектор Красовский разработал проект библиотеки с основным залом, боковыми комнатами и хранилищем. В 1910-х ей отвели еще несколько помещений. Сегодня она расположена на своем историческом месте. Книги, как и раньше, хранят по крепостному типу. То есть они расположены не по алфавиту, а по высоте корешка и на определенном месте. Так при расстановке изданий удалось избежать пустот и сэкономить место. Идем сюда смотреть на подлинные интерьеры, шкафы дарителей (в их числе шкаф Серова, где стоят книги, переданные отцом художника!) и изучать историю становления женского образования в России и громкие имена выпускниц.

Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга или «Открытого города».

Библиотека Пушкинского дома (Института русской литературы)