7 старинных и труднодоступных библиотек Петербурга: как попасть и зачем

Специально для «Собака.ru» автор телеграм-канала «Книжный Петербург» Анна Соколова рассказывает о небанальных (и очень красивых!) библиотеках и сокровищах в них: от витражей и стола плодородия до прижизненного издания «Школы жен» Мольера.
Библиотека Бестужевских курсов
10-я линия Васильевского острова, 31-33
Первый женский университет основан в 1878 году и назван в честь первого директора — историка Константина Бестужева-Рюмина. Книжный фонд курсов начала формироваться почти сразу за счет частных пожертвований, профессоров и выпускниц. Через 20 лет архитектор Красовский разработал проект библиотеки с основным залом, боковыми комнатами и хранилищем. В 1910-х ей отвели еще несколько помещений. Сегодня она расположена на своем историческом месте. Книги, как и раньше, хранят по крепостному типу. То есть они расположены не по алфавиту, а по высоте корешка и на определенном месте. Так при расстановке изданий удалось избежать пустот и сэкономить место. Идем сюда смотреть на подлинные интерьеры, шкафы дарителей (в их числе шкаф Серова, где стоят книги, переданные отцом художника!) и изучать историю становления женского образования в России и громкие имена выпускниц.
Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга или «Открытого города».
Библиотека Пушкинского дома (Института русской литературы)
Набережная Макарова, 4
Основана в 1905 году. В первое время ее пополняли за счет пожертвований и передач в ее фонды персональных библиотек русских писателей, ученых и коллекционеров. В 1906 за счет государства приобрели личные книги Пушкина и перевезли сюда из имения внука поэта. Позднее к ней присоединились собрания Лермонтова, Островского, Блока и Горького. Сегодня фонд насчитывает более полумиллиона документов, в числе которых издания с автографами литераторов, императоров и цесаревичей. Идем сюда смотреть эти сокровища и любоваться интерьерами здания Морской таможни.
Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга или с направлением для научного исследования.
Библиотека Института экспериментальной медицины
Академика Павлова, 12 лит.Д
Научная библиотека основана в 1891. В основу коллекции легли 500 томов из личного собрания Принца Александра Ольденбургского, попечителя и основателя Института. Главную достопримечательность видно даже через забор — это потрясающий майоликовый портал вокруг входной двери. Его создали специально для международной гигиенической выставки в Дрездене в 1911 году (он украшал русский павильон). Майолику делали в мастерской Ваулина. Когда портал вернули в Петербург, то отдали библиотеке. Ради него даже переделали архитектурный проект здания, чтобы украсить вход. Идем гулять по закрытой территории Института, смотреть на майоликовую жемчужину и подлинную диссертацию Павлова.
Попасть можно через группу «Экскурсии по модерну» или Институт Петербурга.
Библиотека Ботанического института
Профессора Попова, 2
Основана в 1824 году как подразделение Императорского Ботанического сада. В 1914 году, к 200-летнему юбилею сада, на территории возвели отдельное здание гербария и библиотеки в неоклассическом стиле по проекту архитектора Адама Дитриха. Сегодня здесь — одно из крупнейших в мире собраний ботанической литературы. Идем сюда смотреть ботанические атласы, резной стол плодородия, получивший название из-за характерного декора.
Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга.
Театральная библиотека
Зодчего Росси, 2
Основана в 1756 году по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Сперва как репертуарная библиотека при Русской театральной труппе, а затем ее переименовали в Центральную библиотеку Дирекции императорских театров. Спустя более 100 лет учреждение переехало в здание на Зодчего Росси, где расположено и сегодня. В фонде хранят рукописи, эскизы костюмов и декораций, собрание драматических произведений, архивные документы, книги по истории театра, оперные и балетные либретто, издания по истории балета, костюма. Идем сюда смотреть на отреставрированные залы, винтовые лестницы, прижизненное издание «Школы жен» и рукопись «Тартюфа» Мольера 1818 года, подлинную чеховскую «Чайку» с пометами. Кстати, тут Фрейндлих вместе с Михалковым снималась в картине Александра Белинского «На два голоса».
Это общедоступная библиотека. Чтобы записаться, необходим паспорт. Экскурсии можно посмотреть на сайте.
Библиотека Академии художеств
Университетская набережная, 17
Одна из старейших научных и учебных библиотек города. Первое упоминание о ней есть в уставе Академии от 1764 года. Фонды комплектуют изданиями по теории и истории искусства, рисунку, живописи, гравированию, архитектуре, анатомии и истории. Сегодня учреждение работает для студентов и преподавателей прежде всего. Идем сюда смотреть анатомические атласы для художников, аутентичные интерьеры, раритетную мебель, гобелен и роспись.
Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга.
Библиотека Российского географического общества
Гривцова, 10, лит.А
Основана в 1845 году одновременно с Обществом и является одной из самых крупных географических библиотек в мире. В 1910 году для нее построили отдельное здание в переулке Гривцова. В фонде хранят издания на русском и иностранных языках по всем разделам географических наук и смежных дисциплин, начиная с XVI века, и даже первую подаренную книгу — «Опыт описания Олонецкой губернии». Идем смотреть на аутентичные стеллажи архитектора Гавриила Барановского, парадные залы и витражные окна, карты, атласы и записку путешественников.
Попасть можно по предварительной записи или с экскурсией от «Открытого города».
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