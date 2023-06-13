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7 старинных и труднодоступных библиотек Петербурга: как попасть и зачем

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Специально для «Собака.ru» автор телеграм-канала «Книжный Петербург» Анна Соколова рассказывает о небанальных (и очень красивых!) библиотеках и сокровищах в них: от витражей и стола плодородия до прижизненного издания «Школы жен» Мольера. 

Библиотека Бестужевских курсов

Анна Соколова
Анна Соколова

10-я линия Васильевского острова, 31-33

Первый женский университет основан в 1878 году и назван в честь первого директора — историка Константина Бестужева-Рюмина. Книжный фонд курсов начала формироваться почти сразу за счет частных пожертвований, профессоров и выпускниц. Через 20 лет архитектор Красовский разработал проект библиотеки с основным залом, боковыми комнатами и хранилищем. В 1910-х ей отвели еще несколько помещений. Сегодня она расположена на своем историческом месте. Книги, как и раньше, хранят по крепостному типу. То есть они расположены не по алфавиту, а по высоте корешка и на определенном месте. Так при расстановке изданий удалось избежать пустот и сэкономить место. Идем сюда смотреть на подлинные интерьеры, шкафы дарителей (в их числе шкаф Серова, где стоят книги, переданные отцом художника!) и изучать историю становления женского образования в России и громкие имена выпускниц. 

Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга или «Открытого города». 

Библиотека Пушкинского дома (Института русской литературы)

Анна Соколова
Анна Соколова

Набережная Макарова, 4

Основана в 1905 году. В первое время ее пополняли за счет пожертвований и передач в ее фонды персональных библиотек русских писателей, ученых и коллекционеров. В 1906 за счет государства приобрели личные книги Пушкина и перевезли сюда из имения внука поэта. Позднее к ней присоединились собрания Лермонтова, Островского, Блока и Горького. Сегодня фонд насчитывает более полумиллиона документов, в числе которых издания с автографами литераторов, императоров и цесаревичей. Идем сюда смотреть эти сокровища и любоваться интерьерами здания Морской таможни. 

Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга или с направлением для научного исследования.

Библиотека Института экспериментальной медицины

Анна Соколова
Анна Соколова
Анна Соколова

Академика Павлова, 12 лит.Д

Научная библиотека основана в 1891. В основу коллекции легли 500 томов из личного собрания Принца Александра Ольденбургского, попечителя и основателя Института. Главную достопримечательность видно даже через забор — это потрясающий майоликовый портал вокруг входной двери. Его создали специально для международной гигиенической выставки в Дрездене в 1911 году (он украшал русский павильон). Майолику делали в мастерской Ваулина. Когда портал вернули в Петербург, то отдали библиотеке. Ради него даже переделали архитектурный проект здания, чтобы украсить вход. Идем гулять по закрытой территории Института, смотреть на майоликовую жемчужину и подлинную диссертацию Павлова.

Попасть можно через группу «Экскурсии по модерну» или Институт Петербурга.

Библиотека Ботанического института

Анна Соколова
Анна Соколова
Анна Соколова
Анна Соколова

Профессора Попова, 2

Основана в 1824 году как подразделение Императорского Ботанического сада. В 1914 году, к 200-летнему юбилею сада, на территории возвели отдельное здание гербария и библиотеки в неоклассическом стиле по проекту архитектора Адама Дитриха. Сегодня здесь — одно из крупнейших в мире собраний ботанической литературы. Идем сюда смотреть ботанические атласы, резной стол плодородия, получивший название из-за характерного декора. 

Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга.

Театральная библиотека

Анна Соколова
Анна Соколова
Анна Соколова

Зодчего Росси, 2

Основана в 1756 году по приказу императрицы Елизаветы Петровны. Сперва как репертуарная библиотека при Русской театральной труппе, а затем ее переименовали в Центральную библиотеку Дирекции императорских театров. Спустя более 100 лет учреждение переехало в здание на Зодчего Росси, где расположено и сегодня. В фонде хранят рукописи, эскизы костюмов и декораций, собрание драматических произведений, архивные документы, книги по истории театра, оперные и балетные либретто, издания по истории балета, костюма. Идем сюда смотреть на отреставрированные залы, винтовые лестницы, прижизненное издание «Школы жен» и рукопись «Тартюфа» Мольера 1818 года, подлинную чеховскую «Чайку» с пометами. Кстати, тут Фрейндлих вместе с Михалковым снималась в картине Александра Белинского «На два голоса». 

Это общедоступная библиотека. Чтобы записаться, необходим паспорт. Экскурсии можно посмотреть на сайте.

Библиотека Академии художеств

Анна Соколова
Анна Соколова
Анна Соколова

Университетская набережная, 17

Одна из старейших научных и учебных библиотек города. Первое упоминание о ней есть в уставе Академии от 1764 года. Фонды комплектуют изданиями по теории и истории искусства, рисунку, живописи, гравированию, архитектуре, анатомии и истории. Сегодня учреждение работает для студентов и преподавателей прежде всего. Идем сюда смотреть анатомические атласы для художников, аутентичные интерьеры, раритетную мебель, гобелен и роспись. 

Попасть можно с экскурсией от Института Петербурга.

Библиотека Российского географического общества

Анна Соколова
Анна Соколова

Гривцова, 10, лит.А

Основана в 1845 году одновременно с Обществом и является одной из самых крупных географических библиотек в мире. В 1910 году для нее построили отдельное здание в переулке Гривцова. В фонде хранят издания на русском и иностранных языках по всем разделам географических наук и смежных дисциплин, начиная с XVI века, и даже первую подаренную книгу — «Опыт описания Олонецкой губернии». Идем смотреть на аутентичные стеллажи архитектора Гавриила Барановского, парадные залы и витражные окна, карты, атласы и записку путешественников. 

Попасть можно по предварительной записи или с экскурсией от «Открытого города».

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