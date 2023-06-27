Репин, Куинджи, Аникушин: что скрывается в творческих мастерских художников в Петербурге

Петербург — важный центр искусства, но это не только Эрмитаж, Мариинский театр и Русский музей. Город трех революций привлекает тем, что хранит дух богемы, буржуазии и творческой интеллигенции. В списке небанальных достопримечательностей, ради которых стоит приехать — мастерские великих художников. Специально для «Собака.ru» Оксана Карпенко, гид просветительского проекта «Петербург глазами инженера», рассказывает о том, как устроены такие мастерские и что там смотреть: от меню 1911 года в усадьбе Репина до подлинного рояля жены Куинджи.
Академия художеств имени Репина
Университетская набережная, 17
Первое высшее учебное заведение в области искусства в России основано по инициативе Шувалова и Ломоносова в 1757 году. В 1764-1788 годах классицистическое здание на берегу Невы построили по проекту Валлен-Деламота и Кокоринова. Творческие факультеты подготавливают будущих живописцев, скульпторов, архитекторов и графиков. Здесь обретали навыки Репин, Куинджи, Маковский, Шишкин.
На всех четырех этажах расположены учебные классы. В саду в стеклянной постройке есть мастерская батальной живописи, чуть дальше — мозаичная. Попасть в них можно только во время академических просмотров, заполнив анкету для входа на сайте. На ближайшие даты запись закрыта, но следить за новостями стоит тут.
Квартира Куинджи
Биржевой переулок, 1/10 (квартира 11, этаж 4)
Недалеко от Академии, в доме на Биржевом переулке есть двухуровневая квартира Архипа Ивановича, где пейзажист бывал последние 13 лет жизни. На первом этаже — кабинет и гостиная, на втором — просторная мастерская с большим витражным окном. Мансарда как раз была надстроена архитектором Барановским, автором магазина Елисеевых на Невском. Вся площадь квартиры составляет 250 квадратных метров, а из окон открывается вид на стрелку Васильевского и панораму Петроградской. Сегодня в ней работает мемориальный музей, где представлены аутентичная мебель, картины художника и его учеников Рериха, Кандаурова, Богаевского, Борисова, архивные фотографии и самый дорогой экспонат — рояль, который Куинджи подарил супруге на свадьбу.
Усадьба Репина «Пенаты»
Приморское шоссе, 411
Часто художники устраивали свои мастерские в собственных дачах, как передвижник Репин. В 1899 году он возвел усадьбу в дачном финском поселке Куоккала (ныне Репино. — Прим.ред.) и прожил в ней последние 30 лет. Двухэтажное здание в стиле сказочного терема построено по эскизам Архипа Ивановича. Первое время художник работал на первом этаже в зимней веранде в виде стеклянной пирамиды, а по завершению работ перебрался на второй. Идеального освещения мастер добился с помощью стеклянного потолка, рассеивающего естественный свет.
В доме не было прислуги. В прихожей на бамбуковой подставке висел гонг «Там-там» и плакат с надписью: «Самопомощь. Сами! Снимайте пальто, калоши! Сами! Открывайте дверь в столовую! Сами! Бейте весело крепче в Там-Там!!!! Сами!». Репин часто приглашал гостей, устраивал в столовой торжественные (исключительно вегетарианские!) приемы. Обеденный стол, рассчитанный на 20 персон, был заказан у финского столяра Пекко Ханекайнена в 1909 году и выполнен с учетом концепции самопомощи. Всю еду, тарелки и приборы выставляли на центральный барабан. Он вращался за ручки, и человек мог таким образом взять любое блюдо. Грязную посуду с приборами складывали в выдвижные ящики в столе. На память после трапезы визитеры уносили с собой меню с правилами и автографами присутствовавших. Одну из таких карточек от 10 августа 1911 года можно сегодня увидеть в усадьбе. Сегодня она работает как музей, где представлены личные вещи, картины и рисунки передвижника. Вокруг дома приятно погулять летом: пруды, деревья, беседка, смотровая площадка и расписные ворота — красота!
Дом Павла Чистякова
Московское шоссе, 23
Загородный двухэтажный дом учителя Репина, Врубеля и Васнецова построен в Пушкине по проекту архитектора Кольба в 1878 году. Здание с летней верандой в неорусском стиле украшен декоративной резьбой наличников, карнизов, флюгерами в виде петушков — часть деталей выполнена по рисункам Чистякова. Мастерская художника была расположена на втором этаже. Сегодня здесь работает музей, где сохранился аутентичный подиум с креслом для натурщика, палитра и рабочий стол с личными вещами мастера.
Дом Союза художников
Песочная набережная,
Здание с видом на Малую Невку построено по проекту архитектора Лапирова в 1961 году. Несмотря на то, что дом построен в хрущевскую эпоху, после выхода постановления о борьбе с излишествами, фасады сохранили отпечаток сталинской архитектуры: отделка камнем, массивные пилоны, арочные окна. Правда, первоначальный эскиз включал еще и скульптуры на пилонах первого яруса.
Целый корпус занимали художественные мастерские — их около 100. Со стороны двора расположено два жилых блока на 57 квартир. В доме творили Васнецов и Аникушин. В советское время жилье и мастерские принадлежали Союзу художников, но сегодня ему подведомственны только последние. Попасть сюда можно с экскурсией.
Мастерская Аникушина
Вяземский переулок, 8
В 1968 году Аникушин и архитектор Валентин Каменский победили в конкурсе на проект юбилейного памятника Ленину на Московской площади. Через год специально для этого была построена мастерская на Аптекарском острове по проекту архитектора Филиппа Гепнера. В ней можно было работать на восьмиметровой скульптурой. Сегодня в доме сохранилось подлинное рабочее пространство скульптора: кабинет, гигантский станок с подвижной платформой, тельфер, пунктирная машина. Изучить устройство мастерской можно во время экскурсии.
Мастерские на площади Победы
Московский проспект, 205 и 220
В советские времена часто на последних этажах жилых домов размещали мастерские художников. Это решение помогало не только обеспечивать дополнительные рабочие пространства, но и придавало выразительный облик постройкам. Такие были в двух домах-близнецах на Московском, построенных по проекту шестой мастерской «Ленпроекта» под руководством Сперанского в 1960-1980-х годах. Помещения для мастеров выделяли двухъярусными остекленными вставками на последних этажах, в каждой из которых устраивали по четыре мастерских. Сегодня часть переделали под квартиры.
Комментарии (0)