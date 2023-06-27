Репин, Куинджи, Аникушин: что скрывается в творческих мастерских художников в Петербурге

Приморское шоссе, 411

Часто художники устраивали свои мастерские в собственных дачах, как передвижник Репин. В 1899 году он возвел усадьбу в дачном финском поселке Куоккала (ныне Репино. — Прим.ред.) и прожил в ней последние 30 лет. Двухэтажное здание в стиле сказочного терема построено по эскизам Архипа Ивановича. Первое время художник работал на первом этаже в зимней веранде в виде стеклянной пирамиды, а по завершению работ перебрался на второй. Идеального освещения мастер добился с помощью стеклянного потолка, рассеивающего естественный свет.

В доме не было прислуги. В прихожей на бамбуковой подставке висел гонг «Там-там» и плакат с надписью: «Самопомощь. Сами! Снимайте пальто, калоши! Сами! Открывайте дверь в столовую! Сами! Бейте весело крепче в Там-Там!!!! Сами!». Репин часто приглашал гостей, устраивал в столовой торжественные (исключительно вегетарианские!) приемы. Обеденный стол, рассчитанный на 20 персон, был заказан у финского столяра Пекко Ханекайнена в 1909 году и выполнен с учетом концепции самопомощи. Всю еду, тарелки и приборы выставляли на центральный барабан. Он вращался за ручки, и человек мог таким образом взять любое блюдо. Грязную посуду с приборами складывали в выдвижные ящики в столе. На память после трапезы визитеры уносили с собой меню с правилами и автографами присутствовавших. Одну из таких карточек от 10 августа 1911 года можно сегодня увидеть в усадьбе. Сегодня она работает как музей, где представлены личные вещи, картины и рисунки передвижника. Вокруг дома приятно погулять летом: пруды, деревья, беседка, смотровая площадка и расписные ворота — красота!

Дом Павла Чистякова