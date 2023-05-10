18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербург ждет потепление выше +20 градусов! Когда его ждать?

Поделиться:

Тепло и солнце — не предел: к концу недели воздух прогреется еще сильнее. Публикуем прогноз синоптиков.

Arseniy Shemyakin Photo / Shutterstock.com

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Алины Котилевской, «Северо-Запад России — это, пожалуй, единственный округ, где температурный фон до конца этой рабочей недели будет выше климатической нормы, погода будет радовать». Хороший прогноз обеспечила расположившаяся над Балтикой область высокого атмосферного давления, которая дает воздуху «хорошо прогреться за счет малооблачной погоды».

«Под влияние этого антициклона попали в первую очередь Калининградская, Псковская, Новгородская, Ленинградская области, Карелия и частично Архангельская область. В Санкт-Петербурге до конца недели температура будет постепенно повышаться от +17...+18 градусов +20...+22 градусов к концу недели. В Калининграде все дни солнечно, температура будет нарастать от +20 до +23...+24 градусов тепла», — прогнозирует синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 11 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, в окрестностях до +2, днем +17…+19, на побережье Финского залива местами до +14. В пятницу, 12 мая, а также в субботу, 13 мая, погода останется без изменений — однако в первый день уикенда местами возможны дожди.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: