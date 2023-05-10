Петербург ждет потепление выше +20 градусов! Когда его ждать?

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Алины Котилевской, «Северо-Запад России — это, пожалуй, единственный округ, где температурный фон до конца этой рабочей недели будет выше климатической нормы, погода будет радовать». Хороший прогноз обеспечила расположившаяся над Балтикой область высокого атмосферного давления, которая дает воздуху «хорошо прогреться за счет малооблачной погоды».

«Под влияние этого антициклона попали в первую очередь Калининградская, Псковская, Новгородская, Ленинградская области, Карелия и частично Архангельская область. В Санкт-Петербурге до конца недели температура будет постепенно повышаться от +17...+18 градусов +20...+22 градусов к концу недели. В Калининграде все дни солнечно, температура будет нарастать от +20 до +23...+24 градусов тепла», — прогнозирует синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 11 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, в окрестностях до +2, днем +17…+19, на побережье Финского залива местами до +14. В пятницу, 12 мая, а также в субботу, 13 мая, погода останется без изменений — однако в первый день уикенда местами возможны дожди.