В Ленинградской области спасли сразу трех детенышей краснокнижной нерпы

Как сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга, одного нерпенка нашел местный житель в деревне Кириково Волховского района области. Специалисты, которые приехали на вызов заключили, что при весе в 6 килограмм маленький кольчатый нерпенок не сможет находиться в холодной воде, охотиться и развиваться.

Еще одного зерька нашли в деревне Лаврово, на берегу Ладожского озера. Истощенного нерпенка обнаружили, когда он залез на мостки, чтобы согреться и передохнуть. Малыш также страдал от недостатка веса (всего 6,5 килограмм) и сильного переохлаждения. Третьего нерпенка забрали с берега Ладоги возле поселка Коккорево. Сейчас животные находятся в центре помощи морским млекопитающим.

«Процесс реабилитации редких морских млекопитающих очень сложен: важно не только оказать медицинскую помощь пострадавшим животным, но и подготовить к жизни в дикой природе», — рассказали специалисты Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев.