Самые красивые заброшенные архитектурные памятники под Петербургом, о которых вы (спорим?) не знали

О бурном нраве помещицы ходили легенды, она даже получила прозвище «Курская Салтычиха» . В 1826 году крестьяне в послании к императору Николаю I жаловались на Брискорн, которая снесла их дома, землю присоединила к господской, гоняет малых детей и ветхих стариков на барщину, вместе со своими приказчиками бьет крепостных и принуждает возить в Петербург на крестьянских лошадях до двадцати пудов леса, что ведет к падежу скота. Император послание получил и приказал, чтобы и подавить бунт, назначить владельцем имения дочь Ольги Брискорн, Елизавету.

Однако это был не единственный случай жестокого обращения с крестьянами помещицы Ольги Брискорн. В усадьбе Прилепы следственная комиссия выявила, что «в зиму с 1820 на 1821 г. сотни детей и много взрослых людей, взятые ею на суконную фабрику, померло от голода, холода и жестокостей, и мертвые тела были складываемы в особых хоромах и по ночам караульщики, наклав их на воза, отвозили в село Обжи, где без обряда христианского, засыпали их в хлебных ямах близ кладбища».

В 1844 году Елизавета Федоровна Левшина (в девичестве Брискорн) продает имение Марии Васильевне Волковой, которая в 1877 году перепродает его своей племяннице, Зинаиде Семеновне Винницкой.

К 1889 году Троицкая церковь начала разрушаться. Фундамент размыло ключами, а в куполе образовалась сквозная трещина, совершать богослужения было опасно. В 1890 году в поместье прибыл архитектор Виктор Игнатьевич Фиделли и после осмотра церкви заявил о необходимости срочного капитального ремонта.

Новая владелица основала в имении конный завод и занималась разведением рысистых лошадей. Последней владелицей Пятой Горы стала Александра Михайловна Винницкая (в замужестве Ла-Гранж), получившая имение по наследству в 1905 году.

Потом грянула революция, которая унесла с собой в историю три имения и два храма-близнеца. Остались лишь раскинувшиеся на горе белокаменные руины овальной формы в окружении колоннады из 24 колонн.

Заброшенный маяк Самбо