Самые красивые заброшенные архитектурные памятники под Петербургом, о которых вы (спорим?) не знали

Эклектичный храм, усадьба классицизма с неоготической часовней-усыпальницей и заброшенный маяк: фотограф-документалист Анна Короб запечатлела разрушающиеся шедевры архитектуры в новой книге «Неизвестные окрестности Петербурга». «Собака.ru» публикует истории самых интересных объектов в Ленобласти, которые стоит увидеть прямо сейчас. Маст-визит майских!
Вознесенская церковь в Самро
Село Самро, Лужский район Ленобласти
Древняя деревня Самро расположилась на берегу одного из крупнейших озер Ленинградской области, некогда именно здесь был центр Сумерской волости. Первые упоминая в писцовых книгах о деревне Песье (ныне — село Самро) датируются 1498 годом. О том, что это место с историей свидетельствуют и археологические данные — в окрестностях расположены многочисленные курганы.
Деревню посещали многие именитые люди, в том числе и представители правящей династии. Так, в 1700 году царь Петр I останавливался здесь при походе на Нарву. Позднее эти земли и вовсе стали собственностью императорской семьи. В конца XIX века Гдовский уезд, к которому относилась деревня Песье, принадлежал жене Александра II, императрице Марии Александровне.
В деревне стояла небольшая деревянная Вознесенская церковь, которая к началу XX века уже не вмещала всех прихожан. Поэтому в 1901 году рядом с ней был заложен каменный храм во имя Вознесения Господня по проекту инженера Семена Ивановича Андреева.
Вознесенский храм выполнен в духе того времени. Это грандиозное однокупольное здание в одной связи с колокольней, выдержанное в стиле эклектики.
Храм действовал совсем не долго, до 1937 года. Уже в 1939 году здание передали под сельский клуб. В 1942–1945 годах, когда началось массовое религиозное возрождение, на территории СССР заново заработали тысячи храмов, в том числе и Вознесенский храм в Самро. Но и в этот раз храм прослужил довольно мало. В 1953 году здание церкви было передано колхозу «Красный Самряк» под зернохранилище. А в 1993 году рядом с храмом загорелся дом, и пламя перекинулось на церковь, в огне были уничтожены главка колокольни, шатер и купольное перекрытие.
В настоящий момент храм заброшен и разрушается.
Усадьба Пятая Гора
Село Пятая Гора, Волосовский район Ленобласти
Село Пятая Гора впервые упоминается в 1747 году, тогда его владельцем был подполковник Иван Иванович Плат. В конце XVIII века эти земли у Плата выкупил майор Ефим Ефимович Ренкевич и подарил их своей жене, Екатерине Михайловне. После смерти бездетной Ренкевич имение по наследству отошло ее сестре — Христине Михайловне Фок. В 1805 году мызу купил сенатор Федор Максимович Брискорн «…человек умный и дельный, но при том странный, скрытный, недоверчивый и мнительный», — характеризует Брискорна его хороший знакомый Николай Иванович Греч.
Федор Максимович Брискорн был действительным статским советником и сенатором, а в 1799 году он получил дворянский титул. В 1808 году Брискорн женился на Ольге Константиновне Струковой. Это был вынужденный союз: у Федора Максимовича было судебное разбирательство о лихоимстве, и в ходе тяжбы он вступил в спор с вдовой Струковой, поэтому женитьба стала своеобразным разрешением конфликта.
Имение Пятая Гора состояло из господского дома и служебных зданий, хозяйственного двора, огородов и большого парка. Усадебный дом находился в центре холма, а его склоны служили видовыми площадками на многочисленные аллеи.
В 1828 году Ольга Константиновна подает прошение в Синод о возведении каменного храма в поместье Пятая Гора. А уже 5 марта 1830 года строительство Троицкой церкви было завершено. Проект храма не был типовым, но по нему уже возведены церкви в Прилепах и Вышетарасовке. Здание овальный формы, из белого камня с 24 колоннами, одноглавый храм «под звоном». Основной объем храма увенчан плоским куполом на низком барабане. Внутри храма была вписана ротонда с двенадцатью колоннами.
Сохранилась опись церковного имущества за 1829 год: «На куполе парил “писанный на дереве” образ Саваофа, державший в руках “паникадило с 18-ю подсвечниками, с вызолоченными херувимами, внутри шар бронзовый вызолоченный, на коем ангел с крестом тоже вызолочен”. Иконостас — “на правой нижней стороне в нижнем ярусе — 22 образа”, среди которых образ Святой Животворящей Троицы; плащаница, царские врата вызолоченные, на них два образа с четырьмя евангелистами; купель для крещения; ризы парчовые, книги; шесть колоколов (один 52 пуда) — всего 104 пуда».
Однако Пятая Гора — не единственное имение Брискорнов. Ольга Константиновна жаждала увеличить свои владения, и потому в 1809 году она купила два села в Курской губернии, а в 1817 году — еще три деревни и пять сел. Одно из них было село Прилепы, где новая хозяйка сразу начала строительство трехэтажной суконной фабрики. Здесь же в 1821 году был возведен Покровский храм. Кто доподлинно был автором архитектурного проекта неизвестно, но церковь эта была незаурядной архитектуры: здание овальной формы, окруженное 24 колоннами ионического ордера, кирпичные стены, облицованные белым камнем с различными украшениями, а купол храма выполнен из дикого камня.
В Екатеринославской губернии в 1802 году, Ольга Константиновна у генерал-майора Дмитрия Лесли приобрела село Вышетарасовка, где освоила суконную фабрику, построенную еще в 1796 году и начала выполнять государственные заказы на сукно. В 1824 году в Вышетаросовке была возведена Крестовоздвиженская церковь, точная копия Покровского храма в Прилепах.
Федор Максимович скончался в 1819 году и по завершении строительства Покровского храма, был перезахоронен в усыпальнице при церкви. Это вызвало скандал, ведь Брискорн был лютеранином, а «погребение лютеран по обряду греко-российской церкви» было запрещено. Сенатора пришлось вновь перезахоранивать, но уже на Волковском лютеранском кладбище в Петербурге.
О бурном нраве помещицы ходили легенды, она даже получила прозвище «Курская Салтычиха» . В 1826 году крестьяне в послании к императору Николаю I жаловались на Брискорн, которая снесла их дома, землю присоединила к господской, гоняет малых детей и ветхих стариков на барщину, вместе со своими приказчиками бьет крепостных и принуждает возить в Петербург на крестьянских лошадях до двадцати пудов леса, что ведет к падежу скота. Император послание получил и приказал, чтобы и подавить бунт, назначить владельцем имения дочь Ольги Брискорн, Елизавету.
Однако это был не единственный случай жестокого обращения с крестьянами помещицы Ольги Брискорн. В усадьбе Прилепы следственная комиссия выявила, что «в зиму с 1820 на 1821 г. сотни детей и много взрослых людей, взятые ею на суконную фабрику, померло от голода, холода и жестокостей, и мертвые тела были складываемы в особых хоромах и по ночам караульщики, наклав их на воза, отвозили в село Обжи, где без обряда христианского, засыпали их в хлебных ямах близ кладбища».
В 1844 году Елизавета Федоровна Левшина (в девичестве Брискорн) продает имение Марии Васильевне Волковой, которая в 1877 году перепродает его своей племяннице, Зинаиде Семеновне Винницкой.
К 1889 году Троицкая церковь начала разрушаться. Фундамент размыло ключами, а в куполе образовалась сквозная трещина, совершать богослужения было опасно. В 1890 году в поместье прибыл архитектор Виктор Игнатьевич Фиделли и после осмотра церкви заявил о необходимости срочного капитального ремонта.
Новая владелица основала в имении конный завод и занималась разведением рысистых лошадей. Последней владелицей Пятой Горы стала Александра Михайловна Винницкая (в замужестве Ла-Гранж), получившая имение по наследству в 1905 году.
Потом грянула революция, которая унесла с собой в историю три имения и два храма-близнеца. Остались лишь раскинувшиеся на горе белокаменные руины овальной формы в окружении колоннады из 24 колонн.
Заброшенный маяк Самбо
Мыс Чейнаволок, Подпорожский район Ленобласти (61°7'58"N 35°41'44"E)
Первый маяк на мысу Чейнаволок (ранее — мыс Щелейка) появился в далеком 1868 году. Это был обычный двенадцатиметровый столб с фонарем, построенный по аналогии с другими маяками того времени. Он помогал судам, идущим в Свирь,1 без труда пройти по Онеге, так как Онежское озеро богато мелями.
В 1702 году на Свири была основана Олонецкая верфь, а значительная часть населения Присвирья была занята заготовкой леса для строительства кораблей. В начале XIX столетия река Свирь стала частью Мариинской водной системы, которая соединяет Волгу с Балтийским морем.
В начале XX века возведен существующий ныне маяк высотой 23 метра, сигнал его виден за 10 морских миль (примерно, 18,5 километра). В настоящий момент заброшен.
Усадьба Заполье
Поселок Володарское, Лужский район Ленобласти
В разное время Заполье принадлежало нескольким дворянским родам. С середины XVIII века деревня частично находилась в собственности Прасковьи Матвеевны Сонцевой и частично — Якова Ивановича Сукина.
В конце XVIII века Никифор Львович Полибин выкупает часть Сонцевой и возводит господский дом. После смерти Никифора Львовича имение отошло его сыновьям: Александру, Ивану и Ипполиту. Полибины не смогли поделить имение и продали его в 1804 году Якову Степановичу Мирковичу, который также выкупил долю Сукиных и стал единоличным владельцем сельца Заполье.
Вот что пишет Федор Яковлевич Миркович о приобретении отца: «Кроме деревянного господского дома, в котором можно еще было жить довольно удобно, все усадебные строения были в самом жалком состоянии, мастеровых никаких не было... Все нужно было вновь создавать. Он немедленно закупил лес и тес и приступил к возведению необходимых усадебных строений, как-то: флигеля для людей, кухни, погреба, амбаров, гумна и каретных сараев. В то же время он устроил кирпичный завод. В 1808 году наготовил своими людьми достаточное количество кирпича и построил флигель для мастерской, обращенной мною в 1820 году в тот дом, в котором ныне живем. Матушка между тем распоряжалась внутренним домашним хозяйством, устроила порядок на скотном и птичьем дворах и учредила станы для белья. Таким образом, попечением и заботами моих родителей Заполье приведено в такое благоустройство, что соседние помещики стали перенимать все устройство и порядок, ими введенные».
В 1817 году Яков Степанович скончался после продолжительной болезни, и усадьба перешла его сыну Федору, вышедшему в то время в отставку. В 1821 году в имении завершается строительство нового господского дома и Миркович перебирается в Заполье на постоянное место жительство.
По воспоминаниям одного из сыновей Федора Яковлевича: «Имение это составляло любимый предмет его забот, и Федор Яковлевич 40 лет занимался его устройством и улучшением. Им приобретены части деревень Люблино и Малое Конезерье от других помещиков, произведено размежевание земель с соседями. Усадьба украшалась устройством террас со стороны озера Врево, разведением сада и возведением хозяйственных построек, не только удобных, но и с изящными фасадами, расположенными по системе. Федор Яковлевич первый из помещиков в уезде ввел в своем имении новые молотильные и веяльные машины, для удобства сообщения проложил на протяжении трех верст через имение свою шоссейную дорогу... особенно много в этом направлении было сделано в период времени с 1819 по 1828 год, которые Федор Яковлевич прожил в своем имении Заполье, соблюдая самую строгую экономию».
В 1828 году Федор Яковлевич вернулся на службу и перебрался в Яссы. Лишь в 1834 году Миркович возвращается в Санкт-Петербург и становится директором Второго кадетского корпуса. Имение к тому времени без крепкой хозяйской руки заметно пришло в запустение. В 1850 году Миркович вновь вплотную занялся любимым Запольем. Он продолжил возведение хозяйственных построек, обновил сады и парк. В 1866 году Федор Яковлевич умирает и имение по наследству отходит его сыновьям — Михаилу и Александру.
Садовый павильон с башенкой
В 1883 году имение продают отставному генерал-майору Петру Александровичу фон Бильдерлингу за 105 000 рублей. Вот что пишет по этому поводу новый хозяин: «Имение я купил в 1883 году разоренное и в упадке. Я стал приводить хозяйство в порядок. Я нашел около 10 десятин пахотной земли истощенной, заливных лугов нет, выгоны и пастбища плохие. Скота около 40 голов, ютившихся в сарае без крыши. Я построил просторный хлев с большим количеством окон, с потолком, сеновалом на чердаке и бетонным полом, непроницаемым для жижи, отводимой в особые колодцы вне двора. Прикупил 30 коров улучшенной породы. Улучшил уход, кормление».
Петр Александрович показал себя отличным хозяином, при нем имение расширялось и развивалось, появились новые мастерские: кузнечная, слесарная и столярная, обустроена маслобойня и возрожден винокуренный завод, разбиты новые теплицы и оранжереи. Отлажено полеводство, травосеяние и луговодство, лесоводство, садоводство и животноводство.
В 1900 году имение по наследству переходит старшему сыну — Петру Петровичу. В 1913 году Бильдерлинги в память об отце возводят каменную часовню-усыпальницу. После революции в господском доме расположились администрация совхоза и магазин. Служебные постройки использовали как столовую, зернохранилище и механико-техническую станцию.
На сегодняшний день сохранились многие каменные хозяйственные помещения, господский дом с бельведером, выдержанный в строгих формах позднего классицизма, садовый павильон с башенкой, неоготическая часовня-усыпальница и парк.
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Отрывок для публикации из книги Анны Короб «Неизвестные окрестности Петербурга» предоставило издательство АСТ.
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