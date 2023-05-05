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Самые красивые заброшенные архитектурные памятники под Петербургом, о которых вы (спорим?) не знали

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Эклектичный храм, усадьба классицизма с неоготической часовней-усыпальницей и заброшенный маяк: фотограф-документалист Анна Короб запечатлела разрушающиеся шедевры архитектуры в новой книге «Неизвестные окрестности Петербурга». «Собака.ru» публикует истории самых интересных объектов в Ленобласти, которые стоит увидеть прямо сейчас. Маст-визит майских!

Вознесенская церковь в Самро

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ
Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Село Самро, Лужский район Ленобласти

Древняя деревня Самро расположилась на берегу одного из крупнейших озер Ленинградской области, некогда именно здесь был центр Сумерской волости. Первые упоминая в писцовых книгах о деревне Песье (ныне — село Самро) датируются 1498 годом. О том, что это место с историей свидетельствуют и археологические данные — в окрестностях расположены многочисленные курганы.

Деревню посещали многие именитые люди, в том числе и представители правящей династии. Так, в 1700 году царь Петр I останавливался здесь при походе на Нарву. Позднее эти земли и вовсе стали собственностью императорской семьи. В конца XIX века Гдовский уезд, к которому относилась деревня Песье, принадлежал жене Александра II, императрице Марии Александровне.

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Остатки росписи: Евангелист Иоанн

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Трапезная

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

В деревне стояла небольшая деревянная Вознесенская церковь, которая к началу XX века уже не вмещала всех прихожан. Поэтому в 1901 году рядом с ней был заложен каменный храм во имя Вознесения Господня по проекту инженера Семена Ивановича Андреева.

Вознесенский храм выполнен в духе того времени. Это грандиозное однокупольное здание в одной связи с колокольней, выдержанное в стиле эклектики.

Храм действовал совсем не долго, до 1937 года. Уже в 1939 году здание передали под сельский клуб. В 1942–1945 годах, когда началось массовое религиозное возрождение, на территории СССР заново заработали тысячи храмов, в том числе и Вознесенский храм в Самро. Но и в этот раз храм прослужил довольно мало. В 1953 году здание церкви было передано колхозу «Красный Самряк» под зернохранилище. А в 1993 году рядом с храмом загорелся дом, и пламя перекинулось на церковь, в огне были уничтожены главка колокольни, шатер и купольное перекрытие.

В настоящий момент храм заброшен и разрушается.

Усадьба Пятая Гора

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Село Пятая Гора, Волосовский район Ленобласти

Село Пятая Гора впервые упоминается в 1747 году, тогда его владельцем был подполковник Иван Иванович Плат. В  конце XVIII века эти земли у  Плата выкупил майор Ефим Ефимович Ренкевич и подарил их своей жене, Екатерине Михайловне. После смерти бездетной Ренкевич имение по наследству отошло ее сестре — Христине Михайловне Фок. В 1805 году мызу купил сенатор Федор Максимович Брискорн «…человек умный и дельный, но при том странный, скрытный, недоверчивый и мнительный», — характеризует Брискорна его хороший знакомый Николай Иванович Греч.

Федор Максимович Брискорн был действительным статским советником и сенатором, а в 1799 году он получил дворянский титул. В 1808 году Брискорн женился на Ольге Константиновне Струковой. Это был вынужденный союз: у  Федора Максимовича было судебное разбирательство о лихоимстве, и  в  ходе тяжбы он вступил в спор с вдовой Струковой, поэтому женитьба стала своеобразным разрешением конфликта.

Имение Пятая Гора состояло из господского дома и служебных зданий, хозяйственного двора, огородов и большого парка. Усадебный дом находился в центре холма, а его склоны служили видовыми площадками на многочисленные аллеи.

В 1828 году Ольга Константиновна подает прошение в Синод о возведении каменного храма в  поместье Пятая Гора. А  уже 5 марта 1830  года строительство Троицкой церкви было завершено. Проект храма не был типовым, но по нему уже возведены церкви в Прилепах и  Вышетарасовке. Здание овальный формы, из белого камня с 24 колоннами, одноглавый храм «под звоном». Основной объем храма увенчан плоским куполом на низком барабане. Внутри храма была вписана ротонда с двенадцатью колоннами.

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Сохранилась опись церковного имущества за 1829 год: «На куполе парил “писанный на дереве” образ Саваофа, державший в руках “паникадило с 18-ю подсвечниками, с вызолоченными херувимами, внутри шар бронзовый вызолоченный, на коем ангел с крестом тоже вызолочен”. Иконостас — “на правой нижней стороне в нижнем ярусе — 22 образа”, среди которых образ Святой Животворящей Троицы; плащаница, царские врата вызолоченные, на них два образа с четырьмя евангелистами; купель для крещения; ризы парчовые, книги; шесть колоколов (один 52 пуда) — всего 104 пуда».

Однако Пятая Гора — не единственное имение Брискорнов. Ольга Константиновна жаждала увеличить свои владения, и потому в 1809 году она купила два села в Курской губернии, а в 1817 году — еще три деревни и пять сел. Одно из них было село Прилепы, где новая хозяйка сразу начала строительство трехэтажной суконной фабрики. Здесь же в 1821 году был возведен Покровский храм. Кто доподлинно был автором архитектурного проекта неизвестно, но церковь эта была незаурядной архитектуры: здание овальной формы, окруженное 24 колоннами ионического ордера, кирпичные стены, облицованные белым камнем с различными украшениями, а купол храма выполнен из дикого камня.

В Екатеринославской губернии в 1802 году, Ольга Константиновна у генерал-майора Дмитрия Лесли приобрела село Вышетарасовка, где освоила суконную фабрику, построенную еще в 1796 году и начала выполнять государственные заказы на сукно. В 1824 году в Вышетаросовке была возведена Крестовоздвиженская церковь, точная копия Покровского храма в Прилепах.

Федор Максимович скончался в 1819 году и по завершении строительства Покровского храма, был перезахоронен в усыпальнице при церкви. Это вызвало скандал, ведь Брискорн был лютеранином, а «погребение лютеран по обряду греко-российской церкви» было запрещено. Сенатора пришлось вновь перезахоранивать, но уже на Волковском лютеранском кладбище в Петербурге.

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

О бурном нраве помещицы ходили легенды, она даже получила прозвище «Курская Салтычиха» . В 1826 году крестьяне в послании к императору Николаю I жаловались на Брискорн, которая снесла их дома, землю присоединила к господской, гоняет малых детей и ветхих стариков на барщину, вместе со своими приказчиками бьет крепостных и принуждает возить в Петербург на крестьянских лошадях до двадцати пудов леса, что ведет к падежу скота. Император послание получил и приказал, чтобы и подавить бунт, назначить владельцем имения дочь Ольги Брискорн, Елизавету.

Однако это был не единственный случай жестокого обращения с крестьянами помещицы Ольги Брискорн. В усадьбе Прилепы следственная комиссия выявила, что «в зиму с 1820 на 1821 г. сотни детей и много взрослых людей, взятые ею на суконную фабрику, померло от голода, холода и жестокостей, и мертвые тела были складываемы в особых хоромах и по ночам караульщики, наклав их на воза, отвозили в село Обжи, где без обряда христианского, засыпали их в хлебных ямах близ кладбища».

В 1844 году Елизавета Федоровна Левшина (в девичестве Брискорн) продает имение Марии Васильевне Волковой, которая в 1877 году перепродает его своей племяннице, Зинаиде Семеновне Винницкой.

К 1889 году Троицкая церковь начала разрушаться. Фундамент размыло ключами, а в куполе образовалась сквозная трещина, совершать богослужения было опасно. В 1890 году в поместье прибыл архитектор Виктор Игнатьевич Фиделли и после осмотра церкви заявил о необходимости срочного капитального ремонта.

Новая владелица основала в имении конный завод и занималась разведением рысистых лошадей. Последней владелицей Пятой Горы стала Александра Михайловна Винницкая (в замужестве Ла-Гранж), получившая имение по наследству в 1905 году.

Потом грянула революция, которая унесла с собой в историю три имения и два храма-близнеца. Остались лишь раскинувшиеся на горе белокаменные руины овальной формы в окружении колоннады из 24 колонн.

Заброшенный маяк Самбо

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Мыс Чейнаволок, Подпорожский район Ленобласти (61°7'58"N 35°41'44"E)

Первый маяк на мысу Чейнаволок (ранее  — мыс Щелейка) появился в далеком 1868 году. Это был обычный двенадцатиметровый столб с фонарем, построенный по аналогии с другими маяками того времени. Он помогал судам, идущим в Свирь,1 без труда пройти по Онеге, так как Онежское озеро богато мелями.

В 1702 году на Свири была основана Олонецкая верфь, а значительная часть населения Присвирья была занята заготовкой леса для строительства кораблей. В начале XIX столетия река Свирь стала частью Мариинской водной системы, которая соединяет Волгу с Балтийским морем.

В начале XX века возведен существующий ныне маяк высотой 23 метра, сигнал его виден за 10 морских миль (примерно, 18,5 километра). В настоящий момент заброшен.

 

Усадьба Заполье

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Поселок Володарское, Лужский район Ленобласти 

В разное время Заполье принадлежало нескольким дворянским родам. С середины XVIII века деревня частично находилась в собственности Прасковьи Матвеевны Сонцевой и частично — Якова Ивановича Сукина.

В конце XVIII века Никифор Львович Полибин выкупает часть Сонцевой и возводит господский дом. После смерти Никифора Львовича имение отошло его сыновьям: Александру, Ивану и Ипполиту. Полибины не смогли поделить имение и продали его в 1804 году Якову Степановичу Мирковичу, который также выкупил долю Сукиных и стал единоличным владельцем сельца Заполье.

Вот что пишет Федор Яковлевич Миркович о приобретении отца: «Кроме деревянного господского дома, в котором можно еще было жить довольно удобно, все усадебные строения были в самом жалком состоянии, мастеровых никаких не было... Все нужно было вновь создавать. Он немедленно закупил лес и тес и приступил к возведению необходимых усадебных строений, как-то: флигеля для людей, кухни, погреба, амбаров, гумна и каретных сараев. В то же время он устроил кирпичный завод. В 1808 году наготовил своими людьми достаточное количество кирпича и построил флигель для мастерской, обращенной мною в 1820 году в тот дом, в котором ныне живем. Матушка между тем распоряжалась внутренним домашним хозяйством, устроила порядок на скотном и птичьем дворах и учредила станы для белья. Таким образом, попечением и заботами моих родителей Заполье приведено в такое благоустройство, что соседние помещики стали перенимать все устройство и порядок, ими введенные».

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Неоготическая часовня-усыпальница 

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Служебное здание

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Хозяйственная постройка

В 1817 году Яков Степанович скончался после продолжительной болезни, и усадьба перешла его сыну Федору, вышедшему в то время в отставку. В 1821 году в имении завершается строительство нового господского дома и Миркович перебирается в Заполье на постоянное место жительство.

По воспоминаниям одного из сыновей Федора Яковлевича: «Имение это составляло любимый предмет его забот, и Федор Яковлевич 40 лет занимался его устройством и улучшением. Им приобретены части деревень Люблино и Малое Конезерье от других помещиков, произведено размежевание земель с соседями. Усадьба украшалась устройством террас со стороны озера Врево, разведением сада и возведением хозяйственных построек, не только удобных, но и с изящными фасадами, расположенными по системе. Федор Яковлевич первый из помещиков в уезде ввел в своем имении новые молотильные и веяльные машины, для удобства сообщения проложил на протяжении трех верст через имение свою шоссейную дорогу... особенно много в этом направлении было сделано в период времени с 1819 по 1828 год, которые Федор Яковлевич прожил в своем имении Заполье, соблюдая самую строгую экономию».

В 1828 году Федор Яковлевич вернулся на службу и перебрался в Яссы. Лишь в 1834 году Миркович возвращается в Санкт-Петербург и становится директором Второго кадетского корпуса. Имение к тому времени без крепкой хозяйской руки заметно пришло в запустение. В 1850 году Миркович вновь вплотную занялся любимым Запольем. Он продолжил возведение хозяйственных построек, обновил сады и парк. В 1866 году Федор Яковлевич умирает и имение по наследству отходит его сыновьям — Михаилу и Александру.

Анна Короб. Фотографии предоставлены издательством АСТ

Садовый павильон с башенкой

В 1883 году имение продают отставному генерал-майору Петру Александровичу фон Бильдерлингу за 105 000 рублей. Вот что пишет по этому поводу новый хозяин: «Имение я купил в 1883 году разоренное и в упадке. Я стал приводить хозяйство в порядок. Я нашел около 10 десятин пахотной земли истощенной, заливных лугов нет, выгоны и пастбища плохие. Скота около 40 голов, ютившихся в сарае без крыши. Я построил просторный хлев с большим количеством окон, с потолком, сеновалом на чердаке и бетонным полом, непроницаемым для жижи, отводимой в особые колодцы вне двора. Прикупил 30 коров улучшенной породы. Улучшил уход, кормление».

Петр Александрович показал себя отличным хозяином, при нем имение расширялось и развивалось, появились новые мастерские: кузнечная, слесарная и столярная, обустроена маслобойня и возрожден винокуренный завод, разбиты новые теплицы и оранжереи. Отлажено полеводство, травосеяние и луговодство, лесоводство, садоводство и животноводство.

В 1900 году имение по наследству переходит старшему сыну — Петру Петровичу. В 1913 году Бильдерлинги в память об отце возводят каменную часовню-усыпальницу. После революции в господском доме расположились администрация совхоза и магазин. Служебные постройки использовали как столовую, зернохранилище и механико-техническую станцию.

На сегодняшний день сохранились многие каменные хозяйственные помещения, господский дом с бельведером, выдержанный в строгих формах позднего классицизма, садовый павильон с башенкой, неоготическая часовня-усыпальница и парк.

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Отрывок для публикации из книги Анны Короб «Неизвестные окрестности Петербурга» предоставило издательство АСТ.

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