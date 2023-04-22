Температура выше нормы и солнце: какой будет петербургская погода в выходные

«Температура воздуха +14…+16 градусов, по области +13…+18. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье без осадков и +15…+17», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 апреля, без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днем западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +15...+17, на побережье Финского залива местами до +13. Атмосферное давление будет меняться мало.