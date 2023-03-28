7 самых красивых витражей Петербурга

Специально для «Собака.ru» кандидат искусствоведения, руководитель волонтерского проекта по инвентаризации витражей Петербурга, автор телеграм-канала «Смысл момента» Татьяна Княжицкая рассказывает о самых интересных декоративных композициях, которые стоит увидеть хотя бы однажды, гуляя по городу: Богородица с младенцем Иисусом на руках или букеты и гирлянды в духе барокко.
Здание Общества поощрения художеств
Где: Большая Морская, 38.
Один их самых старых витражей в Петербурге установлен во внутреннем окне над главной лестницей в 1870-е, когда здание приспосабливали для Общества Поощрения художников. Возможно, окно было выполнено при участии русского-финского деятеля искусств Владимира Сверчкова — организовал в Германии изготовление витражей. Его работы заказывали из Турку, Берлина, Мюнхена, Лондона, Москвы. В петербургских зданиях сохранились четыре работы этого художника, пятый — в коллекции Эрмитажа.
Прототипом витража для Общества Поощрения художников стало одно из окон XVI века в монастыре Чертоза во Флоренции. Петербургское окно имеет более строгий вид по сравнению с его прародителем из Италии. Вверху витража размещен медальон с эмблемой Общества Поощрения художников и указана дата его основания — 1869 год. В здании сегодня работает петербургское отделение Союза Художников России, где регулярно проходят выставки.
Особняк Е. И. Набоковой
Где: Большая Морская, 47.
В модерновом здании, где родился и вырос Владимир Набоков, в верхних окнах парадной лестницы есть два парных витража. Напротив них, на третьем этаже, были комнаты детей Набоковых, а значит, маленький Владимир видел их каждый день. Панно выполнены в рижской мастерской Эрнста Тоде (есть подпись у нижнего края рамы левого окна!). Цветочные букеты и гирлянды в духе барокко — именно эти окна создавали впечатление вечного лета в пространстве дома, о чем Владимир Набоков писал в своей автобиографической прозе. Сегодня на первом этаже здания работает музей Набокова, а выше — детская школа искусств имени Д. С. Бортнянского.
Здание Витебского вокзала
Ансамбль из 11 витражей в стиле раннего модерна: в фасадных и внутренних окнах главного вестибюля. В огромном арочном проеме главного фасада есть панно с изображением цветов лотоса во внутренней раме. Расстояние до внешней рамы — два метра. В этом промежутке в начале ХХ века была оранжерея. Зимний сад с тропическими растениями придавал дополнительный эффект: с улицы горожане наблюдали живые цветы и листья, изнутри же растения выглядели затейливым силуэтом из-за восприятия их в контровом свете, а их подвижные тени вплетались в витражные узоры.
Напротив главного окна — витражная плоскость с часами, на боковых стенах — еще шесть витражей — с подковообразной композицией, характерной для модерна. В каждом из этих окон — стилизованные цветы с квадратными бутонами — еще одна примета стиля.
В зале ожидания на втором этаже витражи можно рассмотреть вблизи.
Доходный дом страхового общества «Россия»
Где: Большая Морская, 35.
Целый комплекс витражей (самый красивый в Петербурге!) с отсылкой к скандинавской мифологии. Десять окон раскрывают легенду о конце света: зимний пейзаж, цветочные мотивы, райское дерево с павлинами, драконы и сюжет о битве Тора с морским змеем Ёрмунгандом в окне на верхнем этаже. Сюжет не случайный: здание построено для страхового общества «Россия», а панно должны были не только украшать интерьер, но и побудить человека застраховать свою жизнь и имущество, чтобы никакой Рагнарёг — конец света в скандинавской мифологии — был не страшен.
Автор нетипичного для Петербурга витражного комплекса пока не установлен. В панно есть много непрозрачных (и изумительно красивых!) опалесцентных стекол — выглядят как мерцающая мозаика из драгоценных материалов: камней, металлов и перламутра. Вероятно, витражи выполнены в заграничной мастерской или стекла для них были привезены из-за рубежа. Посмотреть на окна можно во время экскурсий — их регулярно проводит музей «Росфото».
Гостиница «Европейская»
Где: Михайловская, 1 / Итальянская, 7.
Один из самых больших по площади (более 70 квадратных метров!) и интересных по сюжету витражей дореволюционного Петербурга расположен в ресторане на втором этаже. Сюжет раскрывает тему скандинавской мифологии и изображает устройство мира согласно поверьям народов Северной Европы. Мировое древо Иггдрасиль — вертикальная ось, организующая вселенское пространство, — символически изображено необычной формой проема, куда вписан витраж, с мощным стволом и обширной овальной кроной. В верхней части изображен Асгард — небесная обитель богов. Нижняя часть представляет Мидгард — земной мир: он набран из кусочков цветного стекла без росписи. Асгард и Мидгард соединены радугой. Бог Хеймдалль днем и ночью охраняет радужный мост от вторжения великанов и чудовищ. Он изображен в верхней части в виде стройного юноши: на колеснице, запряженной четверкой могучих лошадей, он мчится среди облаков и солнечного сияния. В нижней части — мимо скалистых берегов проплывают драккары викингов. Водный поток, несущий корабли, символизирует реку Гьёлль, вытекающую из подземного мира Хельхейм. Автор полотна пока не установлен. Посмотреть на этот и другие витражи в интерьерах здания можно во время экскурсий.
Церковь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище
Где: Камская, 24.
Витраж создан для крестильни Императорского Повивального института (ныне НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта). Стеклянная икона с изображением Богородицы с младенцем Иисусом на руках была здесь до 1947 года, а затем ее перенесли в другой храм — церковь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, где и расположена до сих пор. Первоисточником изображения является фреска художника Васнецова для алтаря Владимирского собора в Киеве конца XIX века. На петербургском витраже представлен образ Марии, но в более мягкой и умиротворенной интерпретации. Нет в нем трагизма первоисточника, только любовь и счастье материнства. В правом нижнем углу есть подпись мастерской «М. ФРАНКЪ и К°» — она принадлежала братьям Максимилиану и Адольфу Франк и была одной из самых известных и успешных витражных мастерских в России в начале ХХ века.
Особняк В. Э. Брандта
Где: Куйбышева, 2–4.
Памятник Петру I на Сенатской площади изображен на витраже с необычной точки обзора: кажется, Гром-камень нависает над головой зрителя, а над ним, на фоне солнечного сияния возвышается бронзовая фигура царя на коне. Гранитное основание под копытами лошади сделано выпуклым и выдвигается своим объемом в пространство интерьера. Изображение Медного Всадника вписано в овальный медальон и напоминает картину в торжественной раме. Существует гипотеза, что к созданию этого полотна причастен Петров-Водкин. Сегодня в особняке работает Государственный музей политической истории России. Увидеть панно можно в окне на втором этаже.
Фото: Сергей Васильев, фотограф волонтерского проекта по инвентаризации витражей Петербурга.
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