7 самых красивых витражей Петербурга

Где: Большая Морская, 38.

Один их самых старых витражей в Петербурге установлен во внутреннем окне над главной лестницей в 1870-е, когда здание приспосабливали для Общества Поощрения художников. Возможно, окно было выполнено при участии русского-финского деятеля искусств Владимира Сверчкова — организовал в Германии изготовление витражей. Его работы заказывали из Турку, Берлина, Мюнхена, Лондона, Москвы. В петербургских зданиях сохранились четыре работы этого художника, пятый — в коллекции Эрмитажа.

Прототипом витража для Общества Поощрения художников стало одно из окон XVI века в монастыре Чертоза во Флоренции. Петербургское окно имеет более строгий вид по сравнению с его прародителем из Италии. Вверху витража размещен медальон с эмблемой Общества Поощрения художников и указана дата его основания — 1869 год. В здании сегодня работает петербургское отделение Союза Художников России, где регулярно проходят выставки.

Особняк Е. И. Набоковой