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Два дома на Петроградской стороне внесли в список памятников

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Речь идет о неоклассическом доме Бурмистрова на улице Куйбышева, 5 и о модернистском доме Мейснера на Ждановской набережной, 9.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП

Дом Бурмистрова возвели в 1912-1914 годах в стиле неоклассицизма для владельца мелочного лабаза и мясного торговца Григория Бурмистрова. Некоторые интерьерные и экстерьерные детали сохранили свой исторический облик. Сюда входят лицевой фасад, конфигурация здания, интерьеры парадной и черных лестниц, печи и лепнина в некоторых квартирах сохранили исторический облик.

Однако французские балконы третьего и пятого этажей были утрачены на рубеже XX-XXI веков. Сейчас здание, как и в прежние времена, используется под жилые квартиры, рассказали в КГИОП.

А четырехэтажный дом Мейснера «старше», его построили в 1903 году в стиле модерн с мансардой-прачечной. Участок, на котором возвели здание, принадлежал владельцу «фирмы фотографических товаров» Александру Мейснеру. С 1904 по 1917 годы в доме проживал автор проекта и архитектор Альберт Стюнкель. В 1935 году здании размещался детский сад.

В каменном доме располагался лифт с медной наклепкой «братья Грахамъ», которая сохранилась до наших дней. При строительстве использовали гранит и дерево, в характерных для модерна природных материалов. Также эркеры, водосточные трубы и вентиляционные решетки на лицевом фасаде декорированы металлическими элементами. Дом сохранил архитектурное решение фасадов и декоративно-художественную отделку интерьера парадной лестницы, отметили в комитете.

Пресс-служба КГИОП
Пресс-служба КГИОП
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