Когда в Петербург придет весна? Отвечает главный синоптик города

«Уже сегодня можно констатировать что зима заканчивается. Сегодня последний морозный день, предстоящей ночью последний зимний снег. А уже с завтрашнего дня наступает весенний период, и начинается сразу с довольно высоких дневных температур. До +5…+7 градусов дневная температура воздуха будет в Санкт-Петербурге во вторник и среду. Это не экстремально тепло, было и до +11…+12 градусов в эти дни, но все же первая теплая погода», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дальше только настоящая весна, но в большинстве случаев с осадками в виде дождя, в отдельные дни, правда, и со снегом. Колесов отмечает, что в солнечные дни воздух будет прогреваться до +5…+8 градусов. Но ночи все еще будут холодными.

Синоптик добавил, что уже с завтрашнего дня под влиянием тепла и солнца снежный покров начнет разрушаться, все начнет таять и будет очень мокро.

«Еще один неблагоприятный момент в этот переходный период, пока солнце окончательно не подсушит асфальт, это гололедица на тротуарах в центре города. Днем при положительной температуре снег будет таять и течь, а ночью при отрицательной — замерзать», — заключил Колесов.