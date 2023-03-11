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Ленинградский зоопарк перестанет продавать билеты в кассах

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Уже 13 марта, в понедельник они будут закрыты. Когда возобновится продажа бумажных билетов, сообщат позднее. Представители зоопарка уточнили, что закрытие касс связано с техническими причинами и точная дата начала их работы пока неизвестна.

Roman Sibiryakov / Shutterstock.com

Поэтому попасть в зоопарк можно будет только при оплате посещения онлайн. Однако если бумажный билет был куплен ранее, но его не успели использовать, по нему также можно будет пройти на территорию. А вот электронные билеты будут действовать только в выбранную дату. «Даже если вы не успеете купить онлайн-билеты заранее, наши сотрудники будут рады помочь и проконсультировать вас по покупке на входе: нужно будет лишь иметь с собой смартфон с подключенным интернетом», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что в феврале новым директором Ленинградского зоопарка назначили Юрия Журавлева.

А недавно в зоопарке устроили погоню за мужчиной в тигриной шкуре. Сотрудники гонялись за человеком в бутафорской шкуре амурского тигра не просто так, а чтобы провести учения. Посмотрите как это было.

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