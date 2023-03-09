Историческое здание дачи Лесснера разрушается. В СК возбудили уголовное дело

По этому поводу глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому СК проверить состояние памятника регионального значения. Местные активисты пожаловались, что здание разрушают вандалы, которые беспрепятственно могут попасть на территорию дачи Густава Лесснера.
«В обращении ... отмечается, что у исторического здания отсутствует охрана, ввиду чего посторонние лица проникают на территорию памятника архитектуры и повреждают его. В результате уничтожена часть резного декора здания, а также остекление одного окна. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.
Местные жители не редко жалуются на дыры в ограде вокруг здания, через которые вандалы проходят внутрь. Сейчас следователи возбудили уголовное дело, а главное управление СК РФ по Петербургу уже инициировало передачу его материалов в свое производство.
Дачу Густава Лесснера возвели в 1890 году. Он принадлежал купцу первой гильдии, владельцу машиностроительного и чугунолитейного заводов Густаву Лесснеру. В советское время в нем располагался Дом юного туриста Дворца пионеров имени Жданова.
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