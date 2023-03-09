Историческое здание дачи Лесснера разрушается. В СК возбудили уголовное дело

«В обращении ... отмечается, что у исторического здания отсутствует охрана, ввиду чего посторонние лица проникают на территорию памятника архитектуры и повреждают его. В результате уничтожена часть резного декора здания, а также остекление одного окна. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.

Местные жители не редко жалуются на дыры в ограде вокруг здания, через которые вандалы проходят внутрь. Сейчас следователи возбудили уголовное дело, а главное управление СК РФ по Петербургу уже инициировало передачу его материалов в свое производство.

Дачу Густава Лесснера возвели в 1890 году. Он принадлежал купцу первой гильдии, владельцу машиностроительного и чугунолитейного заводов Густаву Лесснеру. В советское время в нем располагался Дом юного туриста Дворца пионеров имени Жданова.