Северный циклонический вихрь: какой будет погода в Петербурге в первые весенние выходные

«Температура воздуха -1…+1 градус, по области -4…+1. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье небольшой снег и -1…-3», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта февраля, временами небольшой снег. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.