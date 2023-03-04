Северный циклонический вихрь: какой будет погода в Петербурге в первые весенние выходные

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 марта, метеорологические условия в городе сформирует северная периферия циклонического вихря, выходящего своим центром в Новгородскую область. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег.
«Температура воздуха -1…+1 градус, по области -4…+1. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье небольшой снег и -1…-3», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта февраля, временами небольшой снег. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
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