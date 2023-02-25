18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Это пройдет»: в Лектории Севкабель Порта откроется новая выставка проекта «Тетрадь»

Поделиться:

В день старта экспозиции, 1 марта, на территории общественного пространства в 18:00 пройдут кураторские и авторские медиации. Главная идея — человек и человеческое.

Фото: jf.spbu.ru

«В великие и трудные времена воздух становится прозрачнее, суета повседневности уступает место простым и важным чувствам, мыслям, поступкам. О чаянии такой простоты — в ближней и дальней перспективе, о нашем общем взрослении и сохранении в себе детей, — нынешняя выставка «Тетрадь»», — говорят организаторы.

В программе первого дня: генеративная графика Артёма Лаврова, Анны Юровской и Екатерины Шитовой зададут тон экспозиции на территории Севкабель Порта. Воспоминания зрителей превратятся в визуализированную метавселенную на интерактивном экране рядом с тетрадями и инсталляциями авторов проекта.

Выставка на территории Севкабель Порта продлится до 12 марта.

Проект «Тетрадь» существует с 2013 года, главный метод, к которому прибегают его участники — визуальная журналистика. В центре экспозиции работы студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. В проекте традиционно участвуют студенты других вузов Петербурга, приглашенные художники, режиссеры, каллиграфы и дизайнеры.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: