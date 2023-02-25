«Это пройдет»: в Лектории Севкабель Порта откроется новая выставка проекта «Тетрадь»

«В великие и трудные времена воздух становится прозрачнее, суета повседневности уступает место простым и важным чувствам, мыслям, поступкам. О чаянии такой простоты — в ближней и дальней перспективе, о нашем общем взрослении и сохранении в себе детей, — нынешняя выставка «Тетрадь»», — говорят организаторы.

В программе первого дня: генеративная графика Артёма Лаврова, Анны Юровской и Екатерины Шитовой зададут тон экспозиции на территории Севкабель Порта. Воспоминания зрителей превратятся в визуализированную метавселенную на интерактивном экране рядом с тетрадями и инсталляциями авторов проекта.

Выставка на территории Севкабель Порта продлится до 12 марта.

Проект «Тетрадь» существует с 2013 года, главный метод, к которому прибегают его участники — визуальная журналистика. В центре экспозиции работы студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. В проекте традиционно участвуют студенты других вузов Петербурга, приглашенные художники, режиссеры, каллиграфы и дизайнеры.