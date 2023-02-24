Синоптики рассказали, когда в Петербург придет оттепель

«Воздушная масса не меняется, довольно холодно, но погода будет все-таки разная из-за того, что циклоны продолжают ее определять. Совершенно разные циклоны. Сегодня атмосферный фронт, который нас посыпал снегом, уходит на восток. Ветер снова ослабел и в целом небольшой снег еще будет, но осадки прекращаются, — отметил синоптик», — написал в своих социальных сетях Александр Колесов.

Он также добавил, что усиление ветра начнется завтра во второй половине дня. А к концу дня ветер уже будет до 7-12 метров в секунду — будет уже заметно. В воскресенье тенденция продолжится: «Порывы ветра в утренние, дневные часы до 15-17 м/с от северо-востока, потом от севера. Недолго усиление ветра будет продолжаться. Можно говорить, что к началу ночи понедельника ветер начнет ослабевать. Осадки подойдут с этим циклоном более существенные».

Начало следующей недели ознаменуется переменчивой погодой. Температура воздуха в Петербурге опустится до -10…-12 — будет холодно. Днем — постепенное повышение температуры воздуха. Но уже во вторник можно будет ожидать оттепель: «Северо-западный ветер, обширный циклон над Баренцевым морем принесёт тёплый воздух северной Атлантики и всё-таки оттепель состоится». И хотя оно продлится недолго, но столбики термометров поднимутся выше ноля.