В культурном квартале Брусницын попрощаются с зимой

В общественном пространстве на Васильевском острове с 23 по 26 февраля пройдет празднование Масленицы с сожжением чучела, развлечениями и традиционными блинами. Каждый гость сможет изготовить свечу своими руками, сыграть в «Мост тролля», сразиться на мягком оружии, посетить мастер-классы по каллиграфии, поиграть в настольные старинные игры, испытать свою меткость в тирах и отчеканить монету.