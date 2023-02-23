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В культурном квартале Брусницын попрощаются с зимой

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В общественном пространстве на Васильевском острове с 23 по 26 февраля пройдет празднование Масленицы с сожжением чучела, развлечениями и традиционными блинами. Каждый гость сможет изготовить свечу своими руками, сыграть в «Мост тролля», сразиться на мягком оружии, посетить мастер-классы по каллиграфии, поиграть в настольные старинные игры, испытать свою меткость в тирах и отчеканить монету.

На протяжении 4 дней с 14:00 до 21:00 гостей ожидают:

  • Мастер-классы по каллиграфии. На бесплатном мастер-классе посетители смогут ознакомиться с азами красивого письма и написать памятный текст под руководством каллиграфа.
  • Старинные настольные игры ручной работы в Доме старинных игры из разных эпох: царская игра города Ур, хнефатафл, мельница, дальдоза, дуодецим, стражи королевы, турецкие шашки, фанорона и др. Бесплатно.
  • Мастер-классы по изготовлению свечей. На бесплатном мастер-классе будет возможность сделать своими руками свечу из натурального воска по аутентичной технологии.
  • Чеканка старинных монет. Под руководством мастера можно будет изготовить памятную монету собственными руками.
  • “Мост тролля” – веселая и безопасная игра, в которой главная задача - столкнуть противника с импровизированного “моста” с помощью мягкого снаряжения.
  • “Тямбарная площадка” – безопасная детская зона для сражений с мягкими стилизованными щитами и мечами.
  • Пистольный тир –стрельба из прототипов пистолетов XVIII века. Опытный инструктор проследит за безопасностью и расскажет об особенностях стрельбы того времени.
  • Лучный тир. Стрельба из исторического лука с инструктором по антуражным мишеням – отличный способ проверить свою меткость и проникнуться атмосферой исторической эпохи.
  • Тир катапульт – стрельба мягкими шариками из миниатюрных копий боевых машин древности. Гости смогут устроить дружеские перестрелки между командами или пострелять по мишеням.

И по традиции в последний день Масленицы сожгут чучело. Вход свободный. Участие в мастер-классах и активностях бесплатное.

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