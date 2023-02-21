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Инклюзивные мастерские «Простые вещи» отмечают 5-летие фестивалем в «Нормальном месте»

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На свой следующий, шестой год у команды «Простых вещей» большие планы: трудоустроить в мастерские еще больше людей, которые в этом нуждаются, обучить взрослых с ментальной инвалидностью в нашей «Школе бариста» и после выпуска трудоустроить их в кофейни Петербурга, открыть новую, восьмую мастерскую, которая «будет радовать всех без исключения», запустить проект собственной кулинарии, чтобы кормить всех не только в кафе «Огурцы», а также выпустить коллекцию одежды из натуральных тканей в швейной мастерской.

Изображение предоставлено инклюзивными мастерскими "Простые вещи"

Свой первый юбилей инклюзивные мастерские «Простые вещи» отметят в пространстве «Нормальное место» в Исткабеле. В программе, запланированной на 23 февраля:

  • мастер-классы от мастерских «Простых вещей» по созданию деревянного конструктора, приготовлению разноцветных лепешек, шитью объемной игрушки, лепки чашки из глины, росписи керамики — и даже сбору арт-аптечки из спичечных коробков;
  • мастер-классы от друзей инклюзивных мастерских;
  • игры для всех возрастов;
  • вкусная еда и напитки от кафе «Огурцы»;
  • спешалти-кофеточка;
  • детская программа;
  • «живая библиотека»;
  • экскурсии по нашим мастерским;
  • своп растений и распродажа в цветочной мастерской, консультации по уходу за растениями;
  • выставка-продажа авторских вышивок наших мастеров;
  • комната тишины и спокойствия;
  • прогулка по заводу Исткабель;
  • розыгрыш сертификатов на мастер-классы цветочной мастерской;
  • обмен подарками и лотерея;
  • большой праздничный торт.
«Простые вещи»

О том, почему важны инклюзивные мастерские:

За несколько лет мы нашли дело и трудоустроили десятки взрослых людей с особенностями психики и интеллекта. Мы организовали и поддерживаем работу семи мастерских — керамическую, столярную, швейную, графическую, кулинарную, цветочную и арт-студию, где мастера могут заниматься любимым делом, общаться и зарабатывать на жизнь. Вместе с нашими мастерами и волонтерами мы продолжаем выпускать красивые простые вещи, и демонстрировать на своем опыте, что инклюзивное общество это реально и несложно.

Первый юбилей инклюзивных мастерских «Простые вещи» пройдет 23 февраля в пространстве «Нормальное место» на Кожевенной линии, 34А. Начало в 14:00.

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