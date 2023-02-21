Инклюзивные мастерские «Простые вещи» отмечают 5-летие фестивалем в «Нормальном месте»

На свой следующий, шестой год у команды «Простых вещей» большие планы: трудоустроить в мастерские еще больше людей, которые в этом нуждаются, обучить взрослых с ментальной инвалидностью в нашей «Школе бариста» и после выпуска трудоустроить их в кофейни Петербурга, открыть новую, восьмую мастерскую, которая «будет радовать всех без исключения», запустить проект собственной кулинарии, чтобы кормить всех не только в кафе «Огурцы», а также выпустить коллекцию одежды из натуральных тканей в швейной мастерской.