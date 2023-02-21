Инклюзивные мастерские «Простые вещи» отмечают 5-летие фестивалем в «Нормальном месте»

На свой следующий, шестой год у команды «Простых вещей» большие планы: трудоустроить в мастерские еще больше людей, которые в этом нуждаются, обучить взрослых с ментальной инвалидностью в нашей «Школе бариста» и после выпуска трудоустроить их в кофейни Петербурга, открыть новую, восьмую мастерскую, которая «будет радовать всех без исключения», запустить проект собственной кулинарии, чтобы кормить всех не только в кафе «Огурцы», а также выпустить коллекцию одежды из натуральных тканей в швейной мастерской.
Свой первый юбилей инклюзивные мастерские «Простые вещи» отметят в пространстве «Нормальное место» в Исткабеле. В программе, запланированной на 23 февраля:
- мастер-классы от мастерских «Простых вещей» по созданию деревянного конструктора, приготовлению разноцветных лепешек, шитью объемной игрушки, лепки чашки из глины, росписи керамики — и даже сбору арт-аптечки из спичечных коробков;
- мастер-классы от друзей инклюзивных мастерских;
- игры для всех возрастов;
- вкусная еда и напитки от кафе «Огурцы»;
- спешалти-кофеточка;
- детская программа;
- «живая библиотека»;
- экскурсии по нашим мастерским;
- своп растений и распродажа в цветочной мастерской, консультации по уходу за растениями;
- выставка-продажа авторских вышивок наших мастеров;
- комната тишины и спокойствия;
- прогулка по заводу Исткабель;
- розыгрыш сертификатов на мастер-классы цветочной мастерской;
- обмен подарками и лотерея;
- большой праздничный торт.
О том, почему важны инклюзивные мастерские:
За несколько лет мы нашли дело и трудоустроили десятки взрослых людей с особенностями психики и интеллекта. Мы организовали и поддерживаем работу семи мастерских — керамическую, столярную, швейную, графическую, кулинарную, цветочную и арт-студию, где мастера могут заниматься любимым делом, общаться и зарабатывать на жизнь. Вместе с нашими мастерами и волонтерами мы продолжаем выпускать красивые простые вещи, и демонстрировать на своем опыте, что инклюзивное общество это реально и несложно.
Первый юбилей инклюзивных мастерских «Простые вещи» пройдет 23 февраля в пространстве «Нормальное место» на Кожевенной линии, 34А. Начало в 14:00.
Комментарии (0)