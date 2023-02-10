Шторм приходит в Петербург: угроза наводнения, закрытие парков и предупреждение от МЧС

Кроме того, из-за угрозы наводнения 10 февраля закроют дамбу. На Комплексе защитных сооружений уже начался процесс закрытия затворов. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что уровень воды в Невской губе и устье реки Невы может быть очень высоким, близким к отметке наводнения из-за сильного ветра.

«Наводнения в Петербурге не ждем, но повышение уровня [воды] может быть очень высоким, близким к отметке наводнения. Поэтому КЗС сегодня закроют. Последняя угроза наводнения была [в Петербурге] почти год назад», — отметил Колесов.

Также Александр Колесов отметил, что несмотря на шквалистый ветер температура воздуха в Петербурге поднимется до нуля градусов, а после снегопада, ближе к вечеру, ожидается похолодание и на выходных установится зимняя погода.

Также из-за сильного ветра в Петербурге закроют парки и сады. Те из них, у которых есть сплошное ограждение, перекроют физически. В остальные лучше не заходить в ближайшее время: деревья могут не выдержать натиска штормового ветра.

Синоптики предупреждают, что ветер усилится до 15-20 метров в секунду, в прибрежных районах до 24 метров в секунду. Также дорожные специалисты стараются предупредить возможные образования скользких участков на улицах: дороги уже обработали противогололедными материалами.