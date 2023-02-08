Где взять февральский номер журнала «Собака.ru»

Также в номере: редакция «Собака.ru» наблюдает бум ювелирного искусства! Редкие камни феноменальной каратности, мастера, которых бы обнял и долго жал руку Карл Фаберже, дизайн с референсами от волшебных сказок и «Русских сезонов» до метаверса и NFT-бриллиантов — мы собрали путеводитель по самому актуальному в мире драгоценностей. Дофаминовые солитеры, готкор и к астом, фамильные шандельеры и охранные перстни с образами святых — рассказываем обо всех главных тенденциях.

Кроме того: кто делает самые модные сладости в Петербурге? Записывайте! Бизнесмен Дима Рязанов и кондитер Женя Шефер открыли в квартале «Брусницын» фабрику конфет «Культура», и теперь за их суфле «Птичка» и Pate de Fruit выстраиваются очереди.

Добавьте в закладки и знакомьтесь, новые лица нашего кино, и они — из Петербурга! Федор Бондарчук и Паулина Андреева только готовят к релизу своих «Актрис», а мы, кажется, уже сняли «Спойлер».